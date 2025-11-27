Гороскоп на 27 ноября 2025 года по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Четверг, 27 ноября, день поиска баланса между логикой и интуицией. По предсказаниям карт Таро, одним знакам Зодиака внутренний голос будет давать сегодня важные подсказки, к которым следует прислушаться, другие — почувствуют потребность действовать трезво и практично, а кому-то придется обуздать импульсивность, чтобы не сбиться со своего пути.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на четверг, 27 ноября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Девятка Кубков"

Сегодня ваши желания могут стать реальностью, но лишь если вы приложите усилия. Сделайте один конкретный шаг к мечте, а энергия дня поддержит вас.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Туз Пентаклей"

В четверг открываются финансовые и профессиональные возможности, которые стоит принимать уверенно. Учитесь управлять ресурсами спокойно, без страха потерять больше, чем получаете.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Влюбленные" (перевернутая)

Сегодня может всплыть ситуация из прошлого или человек, с которым вы не поставили точку. Карта дня советует дать себе шанс взглянуть на все по-новому — будущее не обязано повторять прошлые ошибки.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Сила" (перевернутая)

Сегодня вы можете почувствовать усталость или недостаток внутренней опоры. Позвольте себе попросить поддержку и принять помощь, вместо того чтобы тянуть все самостоятельно.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Десятка Пентаклей" (перевернутая)

В четверг возможны финансовые недоразумения или напряжение в семье из-за денег. Карта дня призывает избегать эмоциональности в разговорах — ищите решение, а не виноватых.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Двойка Кубков"

Сегодня отношения приносят гармонию и взаимные чувства, если вы готовы открыто говорить. "Двойка Кубков" говорит: замечайте маленькие жесты поддержки — они формируют настоящую близость.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Семерка Кубков" (перевернутая)

Сегодня вы наконец увидите суть ситуации, которая долго не давала вам ясности. 27 ноября не тяните с решением — определите приоритеты и двигайтесь дальше.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Семерка Мечей" (перевернутая)

В четверг может появиться человек, готовый признаться в неправде или объяснить давнюю ситуацию. Принимайте правду трезво — это шанс отстроить доверие, если оно вам нужно.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Король Мечей" (перевернутая)

Сегодня вы можете столкнуться с некорректным поведением кого-то, кто имеет власть или влияние. Карта дня советует выбрать дипломатичный подход — твердость без конфликта станет вашим преимуществом.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Четверка Мечей" (перевернутая)

Организм сигнализирует, что вы переутомились, даже если стараетесь этого не замечать. 27 ноября вам стоит сделать паузу, иначе продуктивность упадет еще сильнее.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Рыцарь Кубков" (перевернутая)

Сегодня вы можете избегать разговоров или решений, которые кажутся слишком эмоциональными. Карта дня говорит: не убегайте — увидите свою реакцию вблизи, это поможет лучше понять себя.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Кубков" (перевернутая)

В четверг вы можете чувствовать эмоциональную усталость и трудности в том, чтобы выразить чувства. Дайте себе время и не спешите говорить — внутренняя ясность придет чуть позже.

