Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Гороскоп на 27 листопада за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 27 листопада за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 27 листопада 2025 07:31
Оновлено: 07:42
Гороскоп на 27 листопада 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Четвер, 27 листопада, день пошуку балансу між логікою та інтуїцією. За віщуванням карт Таро, одним знакам Зодіаку внутрішній голос даватиме сьогодні важливі підказки, до яких слід прислухатись, інші — відчують потребу діяти тверезо й практично, а комусь доведеться приборкати імпульсивність, щоб не збитися зі свого шляху.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 27 листопада 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Сьогодні ваші бажання можуть стати реальністю, але лише якщо ви докладете зусиль. Зробіть один конкретний крок до мрії, а енергія дня підтримає вас.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Туз Пентаклів"

У четвер відкриваються фінансові та професійні можливості, які варто приймати впевнено. Вчіться керувати ресурсами спокійно, без страху втратити більше, ніж отримуєте.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Закохані" (перевернута)

Сьогодні може спливти ситуація з минулого або людина, з якою ви не поставили крапку. Карта дня радить дати собі шанс поглянути на все по-новому — майбутнє не зобов'язане повторювати минулі помилки.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сила" (перевернута)

Сьогодні ви можете відчути втому або нестачу внутрішньої опори. Дозвольте собі попросити підтримку й прийняти допомогу, замість того щоб тягнути все самостійно.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів" (перевернута)

У четвер можливі фінансові непорозуміння або напруга в родині через гроші. Карта дня закликає уникати емоційності в розмовах — шукайте рішення, а не винних.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Сьогодні стосунки приносять гармонію та взаємні почуття, якщо ви готові відкрито говорити. "Двійка Кубків" говорить: помічайте маленькі жести підтримки — вони формують справжню близькість.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Сімка Кубків" (перевернута)

Сьогодні ви нарешті побачите суть ситуації, яка довго не давала вам ясності. 27 листопада не тягніть із рішенням — визначте пріоритети та рухайтеся далі.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сімка Мечів" (перевернута)

У четвер може з'явитися людина, готова зізнатися у неправді або пояснити давню ситуацію. Приймайте правду тверезо — це шанс відбудувати довіру, якщо вона вам потрібна.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Король Мечів" (перевернута)

Сьогодні ви можете зіткнутися з некоректною поведінкою когось, хто має владу або вплив. Карта дня радить обрати дипломатичний підхід — твердість без конфлікту стане вашою перевагою.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Четвірка Мечів" (перевернута)

Організм сигналізує, що ви перевтомилися, навіть якщо намагаєтеся цього не помічати. 27 листопада вам варто зробити паузу, інакше продуктивність впаде ще сильніше.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Лицар Кубків" (перевернута)

Сьогодні ви можете уникати розмов або рішень, які здаються занадто емоційними. Карта дня говорить: не тікайте — побачте свою реакцію зблизька, це допоможе краще зрозуміти себе.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Туз Кубків" (перевернута)

У четвер ви можете відчувати емоційну втому й труднощі в тому, щоб висловити почуття. Дайте собі час і не поспішайте говорити — внутрішня ясність прийде трохи пізніше.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Кому зі знаків Зодіаку посміхнеться удача до кінця листопада.

Хто зустріне доленосні події у перший місяць зими.

Які знаки Зодіаку стануть магнітом для грошей до кінця осені.

Кому чекати на кардинальні зміни у житті до кінця 2025 року.

гороскоп Астрологія знаки Зодіаку 27 листопада карта дня карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації