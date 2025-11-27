Гороскоп на 27 листопада 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Четвер, 27 листопада, день пошуку балансу між логікою та інтуїцією. За віщуванням карт Таро, одним знакам Зодіаку внутрішній голос даватиме сьогодні важливі підказки, до яких слід прислухатись, інші — відчують потребу діяти тверезо й практично, а комусь доведеться приборкати імпульсивність, щоб не збитися зі свого шляху.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 27 листопада 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Дев'ятка Кубків"

Сьогодні ваші бажання можуть стати реальністю, але лише якщо ви докладете зусиль. Зробіть один конкретний крок до мрії, а енергія дня підтримає вас.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Туз Пентаклів"

У четвер відкриваються фінансові та професійні можливості, які варто приймати впевнено. Вчіться керувати ресурсами спокійно, без страху втратити більше, ніж отримуєте.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Закохані" (перевернута)

Сьогодні може спливти ситуація з минулого або людина, з якою ви не поставили крапку. Карта дня радить дати собі шанс поглянути на все по-новому — майбутнє не зобов'язане повторювати минулі помилки.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Сила" (перевернута)

Сьогодні ви можете відчути втому або нестачу внутрішньої опори. Дозвольте собі попросити підтримку й прийняти допомогу, замість того щоб тягнути все самостійно.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Десятка Пентаклів" (перевернута)

У четвер можливі фінансові непорозуміння або напруга в родині через гроші. Карта дня закликає уникати емоційності в розмовах — шукайте рішення, а не винних.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Сьогодні стосунки приносять гармонію та взаємні почуття, якщо ви готові відкрито говорити. "Двійка Кубків" говорить: помічайте маленькі жести підтримки — вони формують справжню близькість.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Сімка Кубків" (перевернута)

Сьогодні ви нарешті побачите суть ситуації, яка довго не давала вам ясності. 27 листопада не тягніть із рішенням — визначте пріоритети та рухайтеся далі.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Сімка Мечів" (перевернута)

У четвер може з'явитися людина, готова зізнатися у неправді або пояснити давню ситуацію. Приймайте правду тверезо — це шанс відбудувати довіру, якщо вона вам потрібна.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Король Мечів" (перевернута)

Сьогодні ви можете зіткнутися з некоректною поведінкою когось, хто має владу або вплив. Карта дня радить обрати дипломатичний підхід — твердість без конфлікту стане вашою перевагою.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Четвірка Мечів" (перевернута)

Організм сигналізує, що ви перевтомилися, навіть якщо намагаєтеся цього не помічати. 27 листопада вам варто зробити паузу, інакше продуктивність впаде ще сильніше.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Лицар Кубків" (перевернута)

Сьогодні ви можете уникати розмов або рішень, які здаються занадто емоційними. Карта дня говорить: не тікайте — побачте свою реакцію зблизька, це допоможе краще зрозуміти себе.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Туз Кубків" (перевернута)

У четвер ви можете відчувати емоційну втому й труднощі в тому, щоб висловити почуття. Дайте собі час і не поспішайте говорити — внутрішня ясність прийде трохи пізніше.

