Гороскоп на 27 листопада 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 27 листопада за картами Таро для всіх знаків Зодіаку
Четвер, 27 листопада, день пошуку балансу між логікою та інтуїцією. За віщуванням карт Таро, одним знакам Зодіаку внутрішній голос даватиме сьогодні важливі підказки, до яких слід прислухатись, інші — відчують потребу діяти тверезо й практично, а комусь доведеться приборкати імпульсивність, щоб не збитися зі свого шляху.
Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на четвер, 27 листопада 2025 року.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Дев'ятка Кубків"
Сьогодні ваші бажання можуть стати реальністю, але лише якщо ви докладете зусиль. Зробіть один конкретний крок до мрії, а енергія дня підтримає вас.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Туз Пентаклів"
У четвер відкриваються фінансові та професійні можливості, які варто приймати впевнено. Вчіться керувати ресурсами спокійно, без страху втратити більше, ніж отримуєте.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Закохані" (перевернута)
Сьогодні може спливти ситуація з минулого або людина, з якою ви не поставили крапку. Карта дня радить дати собі шанс поглянути на все по-новому — майбутнє не зобов'язане повторювати минулі помилки.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Сила" (перевернута)
Сьогодні ви можете відчути втому або нестачу внутрішньої опори. Дозвольте собі попросити підтримку й прийняти допомогу, замість того щоб тягнути все самостійно.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Десятка Пентаклів" (перевернута)
У четвер можливі фінансові непорозуміння або напруга в родині через гроші. Карта дня закликає уникати емоційності в розмовах — шукайте рішення, а не винних.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Двійка Кубків"
Сьогодні стосунки приносять гармонію та взаємні почуття, якщо ви готові відкрито говорити. "Двійка Кубків" говорить: помічайте маленькі жести підтримки — вони формують справжню близькість.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Сімка Кубків" (перевернута)
Сьогодні ви нарешті побачите суть ситуації, яка довго не давала вам ясності. 27 листопада не тягніть із рішенням — визначте пріоритети та рухайтеся далі.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Сімка Мечів" (перевернута)
У четвер може з'явитися людина, готова зізнатися у неправді або пояснити давню ситуацію. Приймайте правду тверезо — це шанс відбудувати довіру, якщо вона вам потрібна.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Король Мечів" (перевернута)
Сьогодні ви можете зіткнутися з некоректною поведінкою когось, хто має владу або вплив. Карта дня радить обрати дипломатичний підхід — твердість без конфлікту стане вашою перевагою.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Четвірка Мечів" (перевернута)
Організм сигналізує, що ви перевтомилися, навіть якщо намагаєтеся цього не помічати. 27 листопада вам варто зробити паузу, інакше продуктивність впаде ще сильніше.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Лицар Кубків" (перевернута)
Сьогодні ви можете уникати розмов або рішень, які здаються занадто емоційними. Карта дня говорить: не тікайте — побачте свою реакцію зблизька, це допоможе краще зрозуміти себе.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Туз Кубків" (перевернута)
У четвер ви можете відчувати емоційну втому й труднощі в тому, щоб висловити почуття. Дайте собі час і не поспішайте говорити — внутрішня ясність прийде трохи пізніше.
