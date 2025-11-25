Гороскоп на 25 ноября 2025 года по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сегодня, 25 ноября, энергия раскрывается для знаков Зодиака по-новому. По предсказанию карт Таро, одни представители зодиакального круга получат шанс изменить то, что давно мешало двигаться дальше, другим день принесет возможности для смелого рывка вперед.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 25 ноября 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Семерка Кубков" (перевернутая)

Сегодня вам удастся трезво увидеть ситуацию, которую вы ранее идеализировали. Карта дня советует отбросить сомнения и сделать конкретный выбор, не оглядываясь на чужие мнения.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Смерть" (перевернутая)

Вы чувствуете, что определенная ситуация давно исчерпала себя, но вы не решались действовать. Пришло время вернуть себе решительность и не отступать.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Тройка Жезлов"

Вы готовы к расширению возможностей и новым перспективам. Сегодня стоит начать важный разговор или сделать первый шаг в направлении, о котором давно думаете.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Девятка Пентаклей" (перевернутая)

Вы слишком зависите от чужой оценки или одобрения. Таро советуют позволить себе маленькую приятность, которая вернет вам внутреннюю опору и спокойствие.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Тройка Кубков" (перевернутая)

Некоторые отношения уже не приносят тепла и поддержки. Сегодня карта дня советует пообщаться с теми, кто действительно вас ценит.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Двойка Жезлов" (перевернутая)

Вы боитесь не поражения, а собственной силы и потенциала. Вторник подходит для того, чтобы прекратить бесконечные анализы и принять быстрое решение.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Рыцарь Пентаклей" (перевернутая)

Недостаток системности тормозит ваши планы. Сегодня стоит закончить дело, которое вы постоянно откладываете.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Императрица"

25 ноября ваш творческий потенциал на пике, и любое дело будет приносить удовольствие. Попробуйте сделать что-то своими руками — это зарядит вас вдохновением.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Десятка Кубков"

Вы стремитесь к внутренней гармонии и поддержке близких. Карта дня советует сосредоточиться на благодарности и вспомнить, что в вашей жизни уже работает хорошо.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Солнце" (перевернутая)

Вы слишком строги к себе и не замечаете собственных достижений. Сегодня важно признать свои победы и позволить себе порадоваться даже мелочам.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Император" (перевернутая)

Вы чувствуете сопротивление внешним правилам и давлению. Совет карт Таро на сегодня — установите четкие границы и не оправдывайте свои решения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Колесо Фортуны" (перевернутая)

Вам кажется, что события движутся по замкнутому кругу. Попробуйте сделать что-то по-другому, и вы увидите, где именно цикл повторяется.

