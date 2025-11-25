Відео
Гороскоп на 25 листопада за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 25 листопада за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 07:01
Оновлено: 07:05
Гороскоп на 25 листопада 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сьогодні, 25 листопада, енергія розкривається для знаків Зодіаку по-новому. За віщування карт Таро, одні представники зодіакального кола отримають шанс змінити те, що давно заважало рухатися далі, іншим день принесе можливості для сміливого ривка вперед.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 25 листопада 2025 року.

Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Сімка Кубків" (перевернута)

Сьогодні вам вдасться тверезо побачити ситуацію, яку ви раніше ідеалізували. Карта дня радить відкинути сумніви й зробити конкретний вибір, не озираючись на чужі думки.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Смерть" (перевернута)

Ви відчуваєте, що певна ситуація давно вичерпала себе, але ви не наважувалися діяти. Настав час повернути собі рішучість та не відступати.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Трійка Жезлів"

Ви готові до розширення можливостей і нових перспектив. Сьогодні варто почати важливу розмову або зробити перший крок у напрямку, про який давно думаєте.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Дев'ятка Пентаклів" (перевернута)

Ви надто залежите від чужої оцінки чи схвалення. Таро радять дозволити собі маленьку приємність, яка поверне вам внутрішню опору та спокій.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Трійка Кубків" (перевернута)

Деякі стосунки вже не приносять тепла й підтримки. Сьогодні карта дня радить поспілкуватися з тими, хто справді вас цінує.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Двійка Жезлів" (перевернута)

Ви боїтеся не поразки, а власної сили й потенціалу. Вівторок підходить для того, щоб припинити нескінченні аналізи та прийняти швидке рішення.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Лицар Пентаклів" (перевернута)

Нестача системності гальмує ваші плани. Сьогодні варто закінчити справу, яку ви постійно відкладаєте.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Імператриця"

25 листопада ваш творчий потенціал на піку, і будь-яка справа приноситиме задоволення. Спробуйте зробити щось власноруч — це зарядить вас натхненням.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Ви прагнете внутрішньої гармонії та підтримки близьких. Карта дня радить зосередитися на вдячності та згадати, що у вашому житті вже працює добре.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Сонце" (перевернута)

Ви надто суворі до себе й не помічаєте власних досягнень. Сьогодні важливо визнати свої перемоги та дозволити собі порадіти навіть дрібницям.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Імператор" (перевернута)

Ви відчуваєте спротив зовнішнім правилам і тиску. Порада карт Таро на сьогодні — встановіть чіткі межі й не виправдовуйте свої рішення.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Колесо Фортуни" (перевернута)

Вам здається, що події рухаються по замкненому колу. Спробуйте зробити щось по-іншому, і ви побачите, де саме цикл повторюється.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

На які знаки Зодіаку чекає фінансовий успіх в останній  тиждень листопада. 

Кому зі знаків Зодіаку грудень 2025 принесе доленосні події у життя.

Хто зі знаків Зодіаку кардинально змінить життя до кінця 2025 року.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
