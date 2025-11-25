Гороскоп на 25 листопада 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 25 листопада за картами Таро для всіх знаків Зодіаку
Сьогодні, 25 листопада, енергія розкривається для знаків Зодіаку по-новому. За віщування карт Таро, одні представники зодіакального кола отримають шанс змінити те, що давно заважало рухатися далі, іншим день принесе можливості для сміливого ривка вперед.
що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 25 листопада 2025 року.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Сімка Кубків" (перевернута)
Сьогодні вам вдасться тверезо побачити ситуацію, яку ви раніше ідеалізували. Карта дня радить відкинути сумніви й зробити конкретний вибір, не озираючись на чужі думки.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Смерть" (перевернута)
Ви відчуваєте, що певна ситуація давно вичерпала себе, але ви не наважувалися діяти. Настав час повернути собі рішучість та не відступати.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Трійка Жезлів"
Ви готові до розширення можливостей і нових перспектив. Сьогодні варто почати важливу розмову або зробити перший крок у напрямку, про який давно думаєте.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Дев'ятка Пентаклів" (перевернута)
Ви надто залежите від чужої оцінки чи схвалення. Таро радять дозволити собі маленьку приємність, яка поверне вам внутрішню опору та спокій.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Трійка Кубків" (перевернута)
Деякі стосунки вже не приносять тепла й підтримки. Сьогодні карта дня радить поспілкуватися з тими, хто справді вас цінує.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Двійка Жезлів" (перевернута)
Ви боїтеся не поразки, а власної сили й потенціалу. Вівторок підходить для того, щоб припинити нескінченні аналізи та прийняти швидке рішення.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Лицар Пентаклів" (перевернута)
Нестача системності гальмує ваші плани. Сьогодні варто закінчити справу, яку ви постійно відкладаєте.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Імператриця"
25 листопада ваш творчий потенціал на піку, і будь-яка справа приноситиме задоволення. Спробуйте зробити щось власноруч — це зарядить вас натхненням.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Десятка Кубків"
Ви прагнете внутрішньої гармонії та підтримки близьких. Карта дня радить зосередитися на вдячності та згадати, що у вашому житті вже працює добре.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Сонце" (перевернута)
Ви надто суворі до себе й не помічаєте власних досягнень. Сьогодні важливо визнати свої перемоги та дозволити собі порадіти навіть дрібницям.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Імператор" (перевернута)
Ви відчуваєте спротив зовнішнім правилам і тиску. Порада карт Таро на сьогодні — встановіть чіткі межі й не виправдовуйте свої рішення.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Колесо Фортуни" (перевернута)
Вам здається, що події рухаються по замкненому колу. Спробуйте зробити щось по-іншому, і ви побачите, де саме цикл повторюється.
