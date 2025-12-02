Гороскоп на 2 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: AI

Вторник, 2 декабря, потребует честности — перед собой, людьми и собственными желаниями. Карты Таро говорят, что одни знаки Зодиака сегодня почувствуют необходимость защищать свое пространство и не позволять другим давить на них, а другие — наоборот, захотят открыться, принять поддержку или сказать что-то важное.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 2 декабря 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Семерка Жезлов"

Сегодня защищайте свое внутреннее спокойствие и не позволяйте никому разрушать ваши границы. Не объясняйте лишнего — ваша сила в спокойной уверенности.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Луна"

В этот день возможны эмоциональные качели, но это признак внутренней перестройки. Доверьтесь интуиции — ответы придут тогда, когда перестанете на себя давить.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Тройка Пентаклей"

День призывает работать в команде и прислушиваться к людям, которые хотят помочь. Совместные усилия дадут результат быстрее, чем самостоятельные попытки.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Паж Кубков"

2 декабря возможны неожиданные новости или эмоциональные признания. Карта дня советует вам прислушиваться внимательно и не спешить с ответом — некоторые слова требуют тишины.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Верховная Жрица"

Сегодня ваша интуиция будет точнее любых советов. Избегайте шума и думайте самостоятельно — истина откроется в тишине.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Шестерка Пентаклей"

Именно сегодня Вселенная вернет вам то, что вы когда-то дали другим — поддержку или доброту. "Шестерка Пентаклей" призывает не отказываться от взаимопомощи: баланс сейчас работает на вас.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Смерть"

В этот вторник наконец пришло время отпустить то, что больше не питает вашу энергию. Освободив пространство, вы быстро почувствуете внутреннюю легкость.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Королева Мечей"

Сегодня вы четко понимаете, что нужно сказать или сделать. "Королева Мечей" советует: говорите коротко, но честно — ясность сейчас ваша лучшая стратегия.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Четверка Мечей"

Сегодня стоит сбавить темп и дать себе передышку. Карта дня говорит: именно тишина поможет вернуться к делам с новой силой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Рыцарь Пентаклей"

В этот день небольшие, но стабильные шаги дадут лучший результат. Избегайте спешки 2 декабря — именно последовательность создает успех.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Четверка Кубков"

Вы можете почувствовать усталость или недостаток вдохновения, и это нормально. Позвольте себе паузу — новые идеи придут в состоянии покоя.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Сила"

Сегодня важна мягкая стойкость — та, что не требует громких движений. Сохраняйте спокойствие даже в непростых разговорах, и ситуация выровняется сама.

