Гороскоп на 2 грудня 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Вівторок, 2 грудня, вимагатиме чесності — перед собою, людьми та власними бажаннями. Карти Таро говорять, що одні знаки Зодіаку сьогодні відчують необхідність захищати свій простір і не дозволяти іншим тиснути на них, а інші — навпаки, захочуть відкритися, прийняти підтримку чи сказати щось важливе.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 2 грудня 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Сьогодні захищайте свій внутрішній спокій і не дозволяйте нікому руйнувати ваші кордони. Не пояснюйте зайвого — ваша сила у спокійній впевненості.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Місяць"

Цього дня можливі емоційні гойдалки, але це ознака внутрішньої перебудови. Довіртеся інтуїції — відповіді прийдуть тоді, коли перестанете на себе тиснути.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Трійка Пентаклів"

День закликає працювати в команді та прислухатись до людей, які хочуть допомогти. Спільні зусилля дадуть результат швидше, ніж самостійні спроби.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Паж Кубків"

2 грудня можливі неочікувані новини або емоційні зізнання. Карта дня радить вам прислухатись уважно та не поспішати з відповіддю — деякі слова потребують тиші.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Сьогодні ваша інтуїція буде точнішою за будь-які поради. Уникайте шуму й думайте самостійно — істина відкриється в тиші.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Шістка Пентаклів"

Саме сьогодні Всесвіт поверне вам те, що ви колись дали іншим — підтримку чи доброту. "Шістка Пентаклів" закликає не відмовлятись від взаємодопомоги: баланс зараз працює на вас.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Смерть"

Цього вівторка нарешті настав час відпустити те, що більше не живить вашу енергію. Звільнивши простір, ви швидко відчуєте внутрішню легкість.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Королева Мечів"

Сьогодні ви чітко розумієте, що потрібно сказати або зробити. "Королева Мечів" радить: говоріть коротко, але чесно — ясність зараз ваша найкраща стратегія.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Сьогодні варто зменшити темп і дати собі перепочинок. Карта дня говорить: саме тиша допоможе повернутися до справ із новою силою.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Лицар Пентаклів"

Цього дня невеликі, але стабільні кроки дадуть найкращий результат. Уникайте поспіху 2 грудня — саме послідовність створює успіх.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Ви можете відчути втому або нестачу натхнення, і це нормально. Дозвольте собі паузу — нові ідеї прийдуть у стані спокою.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні важлива м'яка стійкість — та, що не потребує гучних рухів. Зберігайте спокій навіть у непростих розмовах, і ситуація вирівняється сама.

