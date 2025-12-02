Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Свята Гороскоп на 2 грудня за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 2 грудня за картами Таро для всіх знаків Зодіаку

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 07:01
Гороскоп на 2 грудня 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку
Ворожіння на картах Таро. Фото: AI

Вівторок, 2 грудня, вимагатиме чесності — перед собою, людьми та власними бажаннями. Карти Таро говорять, що одні знаки Зодіаку сьогодні відчують необхідність захищати свій простір і не дозволяти іншим тиснути на них, а інші — навпаки, захочуть відкритися, прийняти підтримку чи сказати щось важливе.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 2 грудня 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Овен (21 березня — 20 квітня) 

Карта Таро "Сімка Жезлів"

Сьогодні захищайте свій внутрішній спокій і не дозволяйте нікому руйнувати ваші кордони. Не пояснюйте зайвого — ваша сила у спокійній впевненості.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Місяць"

Цього дня можливі емоційні гойдалки, але це ознака внутрішньої перебудови. Довіртеся інтуїції — відповіді прийдуть тоді, коли перестанете на себе тиснути.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Трійка Пентаклів"

День закликає працювати в команді та прислухатись до людей, які хочуть допомогти. Спільні зусилля дадуть результат швидше, ніж самостійні спроби.

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Паж Кубків"

2 грудня можливі неочікувані новини або емоційні зізнання. Карта дня радить вам прислухатись уважно та не поспішати з відповіддю — деякі слова потребують тиші.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Верховна Жриця"

Сьогодні ваша інтуїція буде точнішою за будь-які поради. Уникайте шуму й думайте самостійно — істина відкриється в тиші.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Шістка Пентаклів"

Саме сьогодні Всесвіт поверне вам те, що ви колись дали іншим — підтримку чи доброту. "Шістка Пентаклів" закликає не відмовлятись від взаємодопомоги: баланс зараз працює на вас.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Смерть"

Цього вівторка нарешті настав час відпустити те, що більше не живить вашу енергію. Звільнивши простір, ви швидко відчуєте внутрішню легкість.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Королева Мечів"

Сьогодні ви чітко розумієте, що потрібно сказати або зробити. "Королева Мечів" радить: говоріть коротко, але чесно — ясність зараз ваша найкраща стратегія.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта Таро "Четвірка Мечів"

Сьогодні варто зменшити темп і дати собі перепочинок. Карта дня говорить: саме тиша допоможе повернутися до справ із новою силою.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Лицар Пентаклів"

Цього дня невеликі, але стабільні кроки дадуть найкращий результат. Уникайте поспіху 2 грудня — саме послідовність створює успіх.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Четвірка Кубків"

Ви можете відчути втому або нестачу натхнення, і це нормально. Дозвольте собі паузу — нові ідеї прийдуть у стані спокою.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Сила"

Сьогодні важлива м'яка стійкість — та, що не потребує гучних рухів. Зберігайте спокій навіть у непростих розмовах, і ситуація вирівняється сама.

Також пропонуємо дізнатися інші пророцтва карт Таро

Грудень вже скоро принесе шалену енергію п'ятьом знакам Зодіаку — хто вони. 

Які знаки Зодіаку зустрінуть доленосні події у перший місяць зими.

Кому чекати на кардинальні зміни у житті до кінця 2025 року.

гороскоп Астрологія знаки Зодіаку 2 грудня карта дня карти Таро
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації