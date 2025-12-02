Гороскоп на 2 грудня 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на 2 грудня за картами Таро для всіх знаків Зодіаку
Вівторок, 2 грудня, вимагатиме чесності — перед собою, людьми та власними бажаннями. Карти Таро говорять, що одні знаки Зодіаку сьогодні відчують необхідність захищати свій простір і не дозволяти іншим тиснути на них, а інші — навпаки, захочуть відкритися, прийняти підтримку чи сказати щось важливе.
Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 2 грудня 2025 року.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Карта Таро "Сімка Жезлів"
Сьогодні захищайте свій внутрішній спокій і не дозволяйте нікому руйнувати ваші кордони. Не пояснюйте зайвого — ваша сила у спокійній впевненості.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Карта Таро "Місяць"
Цього дня можливі емоційні гойдалки, але це ознака внутрішньої перебудови. Довіртеся інтуїції — відповіді прийдуть тоді, коли перестанете на себе тиснути.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Карта Таро "Трійка Пентаклів"
День закликає працювати в команді та прислухатись до людей, які хочуть допомогти. Спільні зусилля дадуть результат швидше, ніж самостійні спроби.
Рак (22 червня — 22 липня)
Карта Таро "Паж Кубків"
2 грудня можливі неочікувані новини або емоційні зізнання. Карта дня радить вам прислухатись уважно та не поспішати з відповіддю — деякі слова потребують тиші.
Лев (23 липня — 21 серпня)
Карта Таро "Верховна Жриця"
Сьогодні ваша інтуїція буде точнішою за будь-які поради. Уникайте шуму й думайте самостійно — істина відкриється в тиші.
Діва (22 серпня — 23 вересня)
Карта Таро "Шістка Пентаклів"
Саме сьогодні Всесвіт поверне вам те, що ви колись дали іншим — підтримку чи доброту. "Шістка Пентаклів" закликає не відмовлятись від взаємодопомоги: баланс зараз працює на вас.
Терези (23 вересня — 22 жовтня)
Карта Таро "Смерть"
Цього вівторка нарешті настав час відпустити те, що більше не живить вашу енергію. Звільнивши простір, ви швидко відчуєте внутрішню легкість.
Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)
Карта Таро "Королева Мечів"
Сьогодні ви чітко розумієте, що потрібно сказати або зробити. "Королева Мечів" радить: говоріть коротко, але чесно — ясність зараз ваша найкраща стратегія.
Стрілець (22 листопада — 21 грудня)
Карта Таро "Четвірка Мечів"
Сьогодні варто зменшити темп і дати собі перепочинок. Карта дня говорить: саме тиша допоможе повернутися до справ із новою силою.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Карта Таро "Лицар Пентаклів"
Цього дня невеликі, але стабільні кроки дадуть найкращий результат. Уникайте поспіху 2 грудня — саме послідовність створює успіх.
Водолій (20 січня — 18 лютого)
Карта Таро "Четвірка Кубків"
Ви можете відчути втому або нестачу натхнення, і це нормально. Дозвольте собі паузу — нові ідеї прийдуть у стані спокою.
Риби (19 лютого — 20 березня)
Карта Таро "Сила"
Сьогодні важлива м'яка стійкість — та, що не потребує гучних рухів. Зберігайте спокій навіть у непростих розмовах, і ситуація вирівняється сама.
