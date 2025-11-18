Гороскоп на 18 ноября 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: stock.adobe.com

Сегодня, 18 ноября, карта дня для всех знаков Зодиака — "Суд" открывает новый энергетический цикл. Таро предвещают день, в котором многие процессы наконец-то становятся понятными. Атмосфера вторника настраивает на честность с собой и готовность замечать знаки, которые жизнь давно пытается вам показать.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на вторник, 18 ноября 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня вы можете почувствовать сильный толчок изменить направление в работе или попробовать новое дело, которое давно вас привлекало. Карта дня советует не держаться за старое только потому, что так привычно — вам пора действовать смелее.

Телец (21 апреля — 21 мая)

В отношениях или деловом сотрудничестве назревает важный разговор, и сегодня лучший момент сказать правду. Карта дня подсказывает: честность будет вознаграждена, даже если тема непростая.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вторник заставит вас переоценить свой график, привычки и повседневные дела. Вы способны навести порядок и сделать свой день намного продуктивнее.

Рак (22 июня — 22 июля)

День способствует творчеству и смелому самовыражению — позвольте себе делать то, что приносит вдохновение. А эмоции могут стать путеводной звездой и привести вас к новой идее.

Лев (23 июля — 21 августа)

Прошлое может снова напомнить о себе, но на этот раз вы готовы сделать выводы и закрыть старые вопросы. Карта дня указывает на внутреннее пробуждение и желание двигаться в другую сторону.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня вам нужно быть откровенными в разговорах и не бояться озвучивать то, что долго скрывали. Не обесценивайте свои слова и не молчите о важном.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Финансовые вопросы 18 ноября выходят на первый план: пересмотрите расходы и проанализируйте, на что уходят ресурсы. "Суд" напоминает, что небольшие корректировки могут сильно улучшить ситуацию.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вы входите в новый этап жизни, и энергия дня подталкивает сделать ключевое решение. Карта дня советует не тянуть время и наконец выбрать путь, который ведет к росту.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Настал момент внутреннего очищения — вы можете наконец-то избавиться от напряжения или старых эмоций. Таро рекомендуют провести время в тишине, чтобы лучше услышать собственный голос.

Козерог (22 декабря — 19 января)

В вашем кругу могут появиться новые люди или вернуться те, кого давно не было рядом. "Суд" подсказывает: не бойтесь перемен в социальной жизни, они работают в вашу пользу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня вы можете получить возможность подняться выше в карьере или заявить о себе сильнее. Карта дня советует четко формулировать амбиции — это здоровое стремление к развитию.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

День требует от вас более широкого взгляда на мир: обучение, новые знакомства, новый опыт будут как нельзя кстати. Карта "Суд" 18 ноября предупреждает: не принимайте поверхностных ответов — исследуйте глубже.

Также предлагаем узнать другие пророчества карт Таро

Каким знакам Зодиака особенно повезет с деньгами до 23 ноября.

Кому из знаков Зодиака необходимо будет бороться с финансовыми трудностями до конца ноября.

Кто должен позаботиться о своем здоровье в последний месяц осени.

Какие знаки Зодиака кардинально изменит свою жизнь до конца 2025 года.