Гороскоп на 18 листопада 2025 за картами Таро — прогноз для всіх знаків Зодіаку

Сьогодні, 18 листопада, карта дня для всіх знаків Зодіаку — "Суд" відкриває новий енергетичний цикл. Таро віщують день, у якому багато процесів нарешті стають зрозумілими. Атмосфера вівторка налаштовує на чесність із собою та готовність помічати знаки, які життя давно намагається вам показати.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на вівторок, 18 листопада 2025 року.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні ви можете відчути сильний поштовх змінити напрямок у роботі або спробувати нову справу, яка давно вас приваблювала. Карта дня радить не триматися за старе лише тому, що так звично — вам час діяти сміливіше.

Телець (21 квітня — 21 травня)

У стосунках або діловій співпраці назріває важлива розмова, і сьогодні найкращий момент сказати правду. Карта дня підказує: чесність буде винагороджена, навіть якщо тема непроста.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Вівторок змусить вас переоцінити свій графік, звички та повсякденні справи. Ви здатні навести порядок і зробити свій день набагато продуктивнішим.

Рак (22 червня — 22 липня)

День сприяє творчості та сміливому самовираженню — дозвольте собі робити те, що приносить натхнення. А емоції можуть стати дороговказом і привести вас до нової ідеї.

Лев (23 липня — 21 серпня)

Минуле може знову нагадати про себе, але цього разу ви готові зробити висновки та закрити старі питання. Карта дня вказує на внутрішнє пробудження та бажання рухатися в іншу сторону.

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Сьогодні вам потрібно бути відвертими у розмовах та не боятися озвучувати те, що довго приховували. Не знецінюйте свої слова й не мовчіть про важливе.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Фінансові питання 18 листопада виходять на перший план: перегляньте витрати та проаналізуйте, на що йдуть ресурси. "Суд" нагадує, що невеликі коригування можуть сильно покращити ситуацію.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Ви входите в новий етап життя, і енергія дня підштовхує зробити ключове рішення. Карта дня радить не тягнути час і нарешті обрати шлях, який веде до росту.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Настав момент внутрішнього очищення — ви можете нарешті позбутися напруги або старих емоцій. Таро рекомендують провести час у тиші, щоб краще почути власний голос.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

У вашому колі можуть з'явитися нові люди або повернутися ті, кого давно не було поруч. "Суд" підказує: не бійтеся змін у соціальному житті, вони працюють на вашу користь.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Сьогодні ви можете отримати можливість піднятися вище у кар'єрі або заявити про себе сильніше. Карта дня радить чітко формулювати амбіції — це здорове прагнення до розвитку.

Риби (19 лютого — 20 березня)

День вимагає від вас ширшого погляду на світ: навчання, нові знайомства, новий досвід будуть дуже доречними. Карта "Суд" 18 листопада попереджає: не приймайте поверхневих відповідей — досліджуйте глибше.

