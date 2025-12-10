Гороскоп на 10 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака

Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

Сегодня, 10 декабря, коллективная карта Таро — "Маг" показывает, что желание и организованность способны дать невероятные результаты. Именно сейчас каждый знак Зодиака получит шанс воплотить мечту в жизнь, но нужно им правильно воспользоваться.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 10 декабря 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесница"

Чтобы добиться успеха в этот день, необходимо сфокусироваться на одной важной цели. Только прямое движение обеспечит результат.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Туз Кубков"

День открывает шанс на новое эмоциональное начало и гармонию в отношениях. То, что сегодня родится в вашем сердце, станет основой для стабильности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Мечей"

"Двойка Мечей" говорит о необходимости сделать выбор, который вы откладывали слишком долго. Принятое решение принесет спокойствие и вернет контроль над ситуацией.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Тройка Мечей"

10 декабря не игнорируйте очевидные сигналы во время общения с людьми. Лучше поговорить честно сейчас чем жалеть потом.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Звезда"

День приносит вдохновение и ощущение поддержки высших сил. "Звезда" говорит: сегодня ваши действия способны запустить долгосрочные изменения.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов" (перевернутая)

Не спешите. Карта дня отмечает: импульсивность может задержать прогресс. Взвешенные шаги принесут больше, чем резкие движения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Пятерка Пентаклей" (перевернутая)

Начинается выход из сложного этапа, особенно в финансах и внутренних переживаниях. Вы почувствуете, что ресурсы возвращаются и становится легче.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Двойка Кубков" (перевернутая)

Сегодня возможны недоразумения, поэтому важно говорить просто и прямо. Карта дня советует: избегайте односторонних отношений и не гонитесь за теми, кто не отвечает взаимностью.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Десятка Жезлов" (перевернутая)

Наконец-то часть обязанностей исчезнет с ваших плеч. Используйте новое пространство для тех дел, которые действительно важны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Смерть"

Вас ждет завершение старого цикла и новый старт. Карта дня говорит: отпустите прошлое, потому что сегодня открывается путь, который требует свежей энергии.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Башня" (перевернутая)

День требует осторожности: избегайте рисков и действуйте с холодным умом. Своевременные шаги предотвратят большие потрясения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Жезлов" (перевернутая)

Энергия рассеивается, поэтому нужно восстановить фокус. Четкий список дел поможет избежать хаоса и даст первые результаты уже сегодня.

