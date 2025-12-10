Видео
Главная Праздники Гороскоп на 10 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 10 декабря по картам Таро для всех знаков Зодиака

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 06:25
Гороскоп на 10 декабря 2025 по картам Таро — прогноз для всех знаков Зодиака
Гадание на картах Таро. Фото: pexels.com

Сегодня, 10 декабря, коллективная карта Таро — "Маг" показывает, что желание и организованность способны дать невероятные результаты. Именно сейчас каждый знак Зодиака получит шанс воплотить мечту в жизнь, но нужно им правильно воспользоваться.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, что прогнозируют карты Таро каждому знаку Зодиака на среду, 10 декабря 2025 года.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Карта Таро "Колесница"

Чтобы добиться успеха в этот день, необходимо сфокусироваться на одной важной цели. Только прямое движение обеспечит результат.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Карта Таро "Туз Кубков"

День открывает шанс на новое эмоциональное начало и гармонию в отношениях. То, что сегодня родится в вашем сердце, станет основой для стабильности.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Таро "Двойка Мечей"

"Двойка Мечей" говорит о необходимости сделать выбор, который вы откладывали слишком долго. Принятое решение принесет спокойствие и вернет контроль над ситуацией.

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Таро "Тройка Мечей"

10 декабря не игнорируйте очевидные сигналы во время общения с людьми. Лучше поговорить честно сейчас чем жалеть потом.

Лев (23 июля — 21 августа)

Карта Таро "Звезда"

День приносит вдохновение и ощущение поддержки высших сил. "Звезда" говорит: сегодня ваши действия способны запустить долгосрочные изменения.

Дева (22 августа — 23 сентября)

Карта Таро "Рыцарь Жезлов" (перевернутая)

Не спешите. Карта дня отмечает: импульсивность может задержать прогресс. Взвешенные шаги принесут больше, чем резкие движения.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро "Пятерка Пентаклей" (перевернутая)

Начинается выход из сложного этапа, особенно в финансах и внутренних переживаниях. Вы почувствуете, что ресурсы возвращаются и становится легче.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро "Двойка Кубков" (перевернутая)

Сегодня возможны недоразумения, поэтому важно говорить просто и прямо. Карта дня советует: избегайте односторонних отношений и не гонитесь за теми, кто не отвечает взаимностью.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро "Десятка Жезлов" (перевернутая)

Наконец-то часть обязанностей исчезнет с ваших плеч. Используйте новое пространство для тех дел, которые действительно важны.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро "Смерть"

Вас ждет завершение старого цикла и новый старт. Карта дня говорит: отпустите прошлое, потому что сегодня открывается путь, который требует свежей энергии.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро "Башня" (перевернутая)

День требует осторожности: избегайте рисков и действуйте с холодным умом. Своевременные шаги предотвратят большие потрясения.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро "Туз Жезлов" (перевернутая)

Энергия рассеивается, поэтому нужно восстановить фокус. Четкий список дел поможет избежать хаоса и даст первые результаты уже сегодня.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
