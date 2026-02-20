Кому Таро пророчат удачу в выходные 21-22 февраля 2026 — пять знаков Зодиака в списке

Гадание на картах Таро. Коллаж: Новини.LIVE

Для пяти знаков Зодиаку эти зимние выходные, 21-22 февраля, по предсказанию карт Таро, станут действительно магическими. В этот период обычная встреча, звонок или даже короткая поездка могут запустить цепь событий, которая откроет счастливчикам новые горизонты.

Кому же эти выходные подарят настоящую волну удачи и вдохновения, узнавайте в статье Новини.LIVE.

Стрелец — карта Таро "Колесо Фортуны"

Вам выпала одна из самых сильных карт, предвещающая особо мощную удачу. Неожиданный поворот событий или шанс, который появится в эти выходные, может привести вас к невероятным высотам. Не отказывайтесь от поездок и встреч, ведь ваша удача будет работать именно через движение.

Близнецы — карта Таро "Солнце"

В выходные вы можете услышать похвалу, получить подтверждение важной информации или почувствовать, что наконец все идет по плану. Это отличное время для разговоров и серьезных решений. Не бойтесь действовать и делиться своими мыслями.

Весы — карта Таро "Туз Пентаклей"

"Туз Пентаклей" говорит о новом финансовом шансе. Эти суббота и воскресенье могут стать стартом выгодного сотрудничества или дополнительного заработка. Это не обязательно мгновенные большие деньги, но очень перспективная возможность, которую нельзя упустить.

Скорпион — карта Таро "Звезда" (перевернутая)

Перевернутая "Звезда" говорит о восстановлении надежды после сомнений. В выходные 21-22 февраля вы можете получить знак, что движетесь в правильном направлении. Возможен искренний разговор, сообщение или случайная встреча, которая вернет веру в себя. Если в последнее время вы потеряли вдохновение, эти дни помогут его вернуть.

Рыбы — карта Таро "Шестерка Жезлов" (перевернутая)

Перевернутая "Шестерка Жезлов" означает неожиданное признание, которое вы даже не планировали. Возможно, именно в эти выходные кто-то оценит ваши усилия. Это может быть благодарность, бонус, положительный отзыв или даже победа в небольшом соревновании. Удача на вашей стороне, даже если вы пока этого не видите.

