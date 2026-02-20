Які знаки Зодіаку спіймають удачу за хвіст на вихідні 21-22 лютого 2026 — Таро

Ворожіння на картах Таро. Колаж: Новини.LIVE

Вихідні 21-22 лютого, за віщуванням карт Таро, будуть фантастичними для п'ятьох знаків Зодіаку. У цей період звичайна зустріч, дзвінок чи навіть коротка поїздка можуть запустити ланцюг подій, що відкриє нові горизонти. Ці щасливчики можуть розраховувати на щасливі збіги, хороші новини, приємні дрібниці та фантастичній настрій.

Кому ж ці вихідні подарують справжню хвилю удачі та натхнення, дізнавайтесь у статті Новини.LIVE.

Стрілець — карта Таро "Колесо Фортуни"

Вам випала одна з найсильніших карт, що віщую особливо потужну удачу. Несподіваний поворот подій або шанс, що з'явиться у ці вихідні, може привести вас до неймовірних висот. Не відмовляйтесь від поїздок та зустрічей, адже ваша удача працюватиме саме через рух.

Близнюки — карта Таро "Сонце"

У вихідні ви можете почути похвалу, отримати підтвердження важливої інформації або відчути, що нарешті все йде за планом. Це чудовий час для розмов та серйозних рішень. Не бійтесь діяти та ділитись своїми думками.

Терези — карта Таро "Туз Пентаклів"

"Туз Пентаклів" говорить про новий фінансовий шанс. Ці субота та неділя можуть стати стартом вигідної співпраці або додаткового заробітку. Це не обов'язково миттєві великі гроші, але дуже перспективна можливість, яку не можна проґавити.

Скорпіон — карта Таро "Зірка" (перевернута)

Перевернута "Зірка" говорить про відновлення надії після сумнівів. У вихідні 21-22 лютого ви можете отримати знак, що рухаєтесь у правильному напрямку.

Можлива щира розмова, повідомлення або випадкова зустріч, яка поверне віру в себе. Якщо останнім часом ви втратили натхнення, ці дні допоможуть його повернути.

Риби — карта Таро "Шістка Жезлів" (перевернута)

Перевернута "Шістка Жезлів" означає несподіване визнання, яке ви навіть не планували. Можливо, саме у ці вихідні хтось оцінить ваші зусилля. Це може бути подяка, бонус, позитивний відгук або навіть перемога у невеликому змаганні. Удача на вашому боці, навіть якщо ви поки що цього не бачите.

