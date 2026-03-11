Китайский финансовый гороскоп — какие знаки Зодиака добьются успеха до конца марта

Прогноз для трех китайских знаков. Коллаж: Новини.LIVE

Март 2026 года, по китайскому гороскопу, несет мощную энергию денег. Особенно ощутимой она будет для трех знаков Зодиака. К концу месяца у них появятся новые возможности укрепить финансовое положение.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому же из знаков китайского гороскопа больше всего повезет в финансовой сфере.

Коза

Уже с середины марта деньги перестанут быть причиной ваших волнений. Вы наконец почувствуете стабильность. Но не стоит расслабляться. Наоборот это самый благоприятный период, чтобы пересмотреть свои финансовые привычки и оптимизировать платежи. Важные вопросы относительно денег стоит принимать 18, 22 и 30 марта. Также эти даты будут особенно благоприятны для новых начинаний.

Кролик

Источником вашего финансового успеха станут люди. В марте стоит больше общаться, налаживать связи и развивать профессиональные контакты. Активная социальная жизнь поможет расширить клиентскую базу, подписать новые контракты, получить повышение, важную рекомендацию, выгодное сотрудничество и т.д. Даты, которые гарантированно принесут успех в денежных вопросах: 15, 27 и 28 марта.

Петух

В марте ваша компетентность и профессиональные навыки станут особенно заметными окружающим. К концу месяца вы увидите, что возможности начинают появляться чаще. Иногда придется брать на себя больше ответственности, но именно такие ситуации покажут ваш потенциал руководству или партнерам. Лучшие дни для карьерного и финансового развития: 14, 18 и 26 марта.

