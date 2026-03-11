Відео
Відео

Ці китайські знаки Зодіаку зірвуть великий куш до кінця березня

Ці китайські знаки Зодіаку зірвуть великий куш до кінця березня

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 20:30
Які знаки Зодіаку здобудуть фінансовий успіх до кінця березня 2026 — китайський гороскоп
Прогноз для трьох китайських знаків. Колаж: Новини.LIVE

За китайським гороскопом, березень 2026 року несе надзвичайно сильну енергію грошей. Особливо відчутною вона буде для трьох знаків Зодіаку. До кінця місяця у щасливчиків з'являться нові можливості зміцнити фінансове становище, отримати нові джерела доходу або зробити важливий крок у кар'єрі.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кому ж зі знаків китайського гороскопу найбільше пощастить у фінансовій сфері.

Коза

Вже з середини березня гроші перестануть бути причиною ваших хвилювань. Ви нарешті відчуєте стабільність. Але не варто розслаблятися. Навпаки це найсприятливіший період, щоб переглянути свої фінансові звички та оптимізувати платежі. Важливі питання щодо грошей варто ухвалювати 18, 22 та 30 березня. Також ці дати будуть особливо сприятливі для нових починань.

Кролик

Джерелом вашого фінансового успіху стануть люди. У березні варто більше спілкуватися, налагоджувати зв'язки та розвивати професійні контакти. Активне соціальне життя допоможе розширити клієнтську базу, підписати нові контракти, отримати підвищення, важливу рекомендацію, вигідну співпрацю тощо. Дати, які гарантовано принесуть успіх у грошових питаннях: 15, 27 та 28 березня.

Півень

У березні ваша компетентність і професійні навички стануть особливо помітними оточенню. До кінця місяця ви побачите, що можливості починають з'являтися частіше. Іноді доведеться брати на себе більше відповідальності, але саме такі ситуації покажуть ваш потенціал керівництву або партнерам. Найкращі дні для кар'єрного та фінансового розвитку: 14, 18 та 26 березня.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
