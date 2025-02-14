Трогательные поздравления военным ко Дню святого Валентина 2025 — искренние пожелания в стихах, прозе, открытках

День влюбленных 2025 — искренние поздравления для военных
К сожалению, очень много украинцев сейчас стоят на защите нашей страны и не имеют возможности быть со своими вторыми половинками в День святого Валентина. Мы рассказываем, как можно тепло и искренне поздравить всех военных в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений для ВСУ.
Как можно поздравить военных на День влюбленных — теплые слова в стихах
З Днем закоханих вітаю!
Бути з тобою завжди бажаю,
Нехай любов тебе веде
День за днем, з року в рік
Так само точно, як мене.
Сонце, я люблю тебе!
***
Лише з тобою дізнатися змогла я,
Як змінює світ любов.
З Днем закоханих вітаю!
Чекаю з тобою зустрічі знову!
***
Доблесть, честь, відвага, сміливість —
Є все це у тебе,
З Днем Валентина, мій військовий,
Бережи завжди себе,
Нехай тебе удача любить,
І Бог нехай оберігає,
В житті нехай твоїм не буде
Образ, туги, бід і печалі!
Как поздравить защитников и защитниць с Днем святого Валентина в прозе
Любимый мой защитник, с Днем святого Валентина тебя! Я очень ценю твою заботу, нежность, мужество и внимание! Каждой клеточкой своего тела я тянусь к тебе и хочу поскорее тебя обнять! Возвращайся быстрее! Я тебя люблю.
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С Днем святого Валентина, любовь моя! Оставайся всегда такой смелой и храброй, и пусть никакой враг тебя не победит! Я очень жду нашей встречи и верю, что мы скоро обнимемся! С праздником, солнышко!
***
Единственный мой и неповторимый, я тебя поздравляю с нашим днем, с Днем всех влюбленных! Я очень благодарна судьбе за то, что она нас свела! Хочу поскорее увидеть тебя и обнять так сильно, как никогда! Я тебя люблю! С праздником, мой защитник!
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