Трогательные поздравления военным ко Дню святого Валентина 2025 — искренние пожелания в стихах, прозе, открытках

Военный с любимой и сердца ко Дню влюбленных. Фото: коллаж Новини.LIVE

К сожалению, очень много украинцев сейчас стоят на защите нашей страны и не имеют возможности быть со своими вторыми половинками в День святого Валентина. Мы рассказываем, как можно тепло и искренне поздравить всех военных в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений для ВСУ.

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З Днем закоханих вітаю!

Бути з тобою завжди бажаю,

Нехай любов тебе веде

День за днем, з року в рік

Так само точно, як мене.

Сонце, я люблю тебе!

***

Лише з тобою дізнатися змогла я,

Як змінює світ любов.

З Днем закоханих вітаю!

Чекаю з тобою зустрічі знову!

***

Доблесть, честь, відвага, сміливість —

Є все це у тебе,

З Днем Валентина, мій військовий,

Бережи завжди себе,

Нехай тебе удача любить,

І Бог нехай оберігає,

В житті нехай твоїм не буде

Образ, туги, бід і печалі!

Как поздравить защитников и защитниць с Днем святого Валентина в прозе

Любимый мой защитник, с Днем святого Валентина тебя! Я очень ценю твою заботу, нежность, мужество и внимание! Каждой клеточкой своего тела я тянусь к тебе и хочу поскорее тебя обнять! Возвращайся быстрее! Я тебя люблю.

***

С Днем святого Валентина, любовь моя! Оставайся всегда такой смелой и храброй, и пусть никакой враг тебя не победит! Я очень жду нашей встречи и верю, что мы скоро обнимемся! С праздником, солнышко!

***

Единственный мой и неповторимый, я тебя поздравляю с нашим днем, с Днем всех влюбленных! Я очень благодарна судьбе за то, что она нас свела! Хочу поскорее увидеть тебя и обнять так сильно, как никогда! Я тебя люблю! С праздником, мой защитник!

Самые лучшие поздравления военным ко Дню влюбленных в открытках

Поздравление военным с Днем святого Валентина. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление военным с Днем святого Валентина. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление военным с Днем святого Валентина. Фото иллюстративное: Pinterest

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