Зворушливі привітання військовим до Дня святого Валентина 2025 — щирі побажання у віршах, прозі, листівках

Військовий з коханою і серця до Дня закоханих. Фото: колаж Новини.LIVE

На жаль, дуже багато українців зараз стоять на захисті нашої країни і не мають змоги бути зі своїми другими половинками в День святого Валентина. Ми розповідаємо, як можна тепло і щиро привітати всіх військових у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань для ЗСУ.

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З Днем закоханих вітаю!

Бути з тобою завжди бажаю,

Нехай любов тебе веде

День за днем, з року в рік

Так само точно, як мене.

Сонце, я люблю тебе!

***

Лише з тобою дізнатися змогла я,

Як змінює світ любов.

З Днем закоханих вітаю!

Чекаю з тобою зустрічі знову!

***

Доблесть, честь, відвага, сміливість —

Є все це у тебе,

З Днем Валентина, мій військовий,

Бережи завжди себе,

Нехай тебе удача любить,

І Бог нехай оберігає,

В житті нехай твоїм не буде

Образ, туги, бід і печалі!

Як привітати захисників і захисниць з Днем святого Валентина у прозі

Коханий мій захиснику, з Днем святого Валентина тебе! Я дуже ціную твою турботу, ніжність, мужність і увагу! Кожною клітинкою свого тіла я тягнуся до тебе і хочу якнайшвидше тебе обійняти! Повертайся скоріше! Я тебе кохаю.

***

З Днем святого Валентина, кохання моє! Залишайся завжди такою сміливою і хороброю, і нехай жоден ворог тебе не переможе! Я дуже чекаю на нашу зустріч і вірю, що ми незабаром обіймемося! Зі святом, сонечко!

***

Єдиний мій і неповторний, я тебе вітаю з нашим днем, з Днем всіх закоханих! Я дуже вдячна долі за те, що вона нас звела! Хочу якнайшвидше побачити тебе й обійняти так сильно, як ніколи! Я тебе кохаю! Зі святом, мій захиснику!

Найкращі привітання військовим до Дня закоханих у листівках

Привітання військовим з Днем святого Валентина. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання військовим з Днем святого Валентина. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання військовим з Днем святого Валентина. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, які цікаві факти пов’язані з Днем святого Валентина.

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