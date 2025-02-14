Зворушливі привітання військовим до Дня святого Валентина 2025 — щирі побажання у віршах, прозі, листівках

День закоханих 2025 — щирі привітання для військових
На жаль, дуже багато українців зараз стоять на захисті нашої країни і не мають змоги бути зі своїми другими половинками в День святого Валентина. Ми розповідаємо, як можна тепло і щиро привітати всіх військових у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань для ЗСУ.
Як можна привітати військових на День закоханих — теплі слова у віршах
З Днем закоханих вітаю!
Бути з тобою завжди бажаю,
Нехай любов тебе веде
День за днем, з року в рік
Так само точно, як мене.
Сонце, я люблю тебе!
***
Лише з тобою дізнатися змогла я,
Як змінює світ любов.
З Днем закоханих вітаю!
Чекаю з тобою зустрічі знову!
***
Доблесть, честь, відвага, сміливість —
Є все це у тебе,
З Днем Валентина, мій військовий,
Бережи завжди себе,
Нехай тебе удача любить,
І Бог нехай оберігає,
В житті нехай твоїм не буде
Образ, туги, бід і печалі!
Як привітати захисників і захисниць з Днем святого Валентина у прозі
Коханий мій захиснику, з Днем святого Валентина тебе! Я дуже ціную твою турботу, ніжність, мужність і увагу! Кожною клітинкою свого тіла я тягнуся до тебе і хочу якнайшвидше тебе обійняти! Повертайся скоріше! Я тебе кохаю.
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З Днем святого Валентина, кохання моє! Залишайся завжди такою сміливою і хороброю, і нехай жоден ворог тебе не переможе! Я дуже чекаю на нашу зустріч і вірю, що ми незабаром обіймемося! Зі святом, сонечко!
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Єдиний мій і неповторний, я тебе вітаю з нашим днем, з Днем всіх закоханих! Я дуже вдячна долі за те, що вона нас звела! Хочу якнайшвидше побачити тебе й обійняти так сильно, як ніколи! Я тебе кохаю! Зі святом, мій захиснику!
Найкращі привітання військовим до Дня закоханих у листівках
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