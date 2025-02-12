Що відомо про День закоханих — чи було раніше це святом романтики і хто такий Валентин

Закохана пара, яка ховається за кулькою у формі серця. Фото: Pixabay

Щороку 14 лютого всі закохані пари в Україні святкують День святого Валентина, але мало хто знає, чому саме ця дата стала святом почуттів. Ми розповідаємо, чи завжди це свято було присвячене коханню та хто такий взагалі Валентин.

Новини.LIVE розповідає про це свято.

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Мало хто знає, але у Давньому Римі 14 лютого відбувалося жертвоприношення, люди били жінок шкіряними батогами і вживали велику кількість вина. Тоді зовсім ще не було Дня святого Валентина, адже язичники в той час влаштовували свято на честь римського бога землеробства Фавна, яке називалося Луперкалій і вважалося символом приходу весни.

Зображення святкування Луперкалія у Давньому Римі. Фото ілюстративне: Pinterest

Щоб покращити врожай, люди приносили в жертву козу, а для очищення — собаку. Після жертвоприношення з кози здирали шкіру, потім різали її на батоги і поміщали у жертовну кров. Цими батогами били жінок надворі та вдаряли по землі.

У народі вірили, що так дівчина може швидше завагітніти і легко народити, а земля буде більш родючою.

Хто такий святий Валентин

Колись церква замінила це свято, і згодом католики почали святкувати День святого Валентина. Досі достеменно незрозуміло, хто такий Валентин, але є кілька легенд, які пов’язані з цим іменем і розповідають про цей день.

За однією легендою, імператор Клавдій ІІ забороняв своїм солдатам одружуватися, а римський християнський священик Валентин порушив цю заборону і в секреті від правителя вінчав молоді пари. Коли Клавдій про це дізнався, він стратив чоловіка.

Зображення святого Валентина. Фото ілюстративне: Pinterest

За іншою легендою, священика ув’язнили у період, коли переслідували християн. Тоді до Клавдія привели Валентина, якого він намагався змусити відмовитися від своєї віри. Чоловік відмовився це робити, тому його відправили під домашній арешт.

Тоді голова дому, де був Валентин, закликав його показати свою силу, тому чоловік змусив незрячу дочку господаря знову бачити, після чого всі члени його сім’ї стали християнами.

Коли про це дізнався імператор Клавдій, він наказав стратити Валентина. Але перед цим чоловік написав дочці, яку вилікував, слова: "Від вашого Валентина", і цей лист міг стати першою "валентинкою".

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