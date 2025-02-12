Что известно о Дне влюбленных — был ли раньше это праздник романтики и кто такой Валентин

Влюбленная пара, которая прячется за шариком в форме сердца. Фото: Pixabay

Каждый год 14 февраля все влюбленные пары в Украине празднуют День святого Валентина, но мало кто знает, почему именно эта дата стала праздником чувств. Мы рассказываем, всегда ли этот праздник был посвящен любви и кто такой вообще Валентин.

Новини.LIVE рассказывает об этом празднике.

Читайте также:

Что раньше праздновали 14 февраля

Мало кто знает, но в Древнем Риме 14 февраля происходило жертвоприношение, люди били женщин кожаными плетками и употребляли большое количество вина. Тогда совсем еще не было Дня святого Валентина, ведь язычники в то время устраивали праздник в честь римского бога земледелия Фавна, который назывался Луперкалий и считался символом прихода весны.

Изображение празднования Луперкалия в Древнем Риме. Фото иллюстративное: Pinterest

Чтобы улучшить урожай, люди приносили в жертву козу, а для очищения — собаку. После жертвоприношения с козы сдирали кожу, затем резали ее на плетки и помещали в жертвенную кровь. Этими плетками били женщин на улице и ударяли по земле.

В народе верили, что так девушка может быстрее забеременеть и легко родить, а земля будет более плодородной.

Кто такой святой Валентин

Когда-то церковь заменила этот праздник, и впоследствии католики начали праздновать День святого Валентина. До сих пор точно непонятно, кто такой Валентин, но есть несколько легенд, которые связаны с этим именем и рассказывают об этом дне.

По одной легенде, император Клавдий ІІ запрещал своим солдатам жениться, а римский христианский священник Валентин нарушил этот запрет и в секрете от правителя венчал молодые пары. Когда Клавдий об этом узнал, он казнил мужчину.

Изображение святого Валентина. Фото иллюстративное: Pinterest

По другой легенде, священника посадили в тюрьму в период, когда преследовали христиан. Тогда к Клавдию привели Валентина, которого он пытался заставить отказаться от своей веры. Мужчина отказался это делать, поэтому его отправили под домашний арест.

Тогда глава дома, где был Валентин, призвал его показать свою силу, поэтому мужчина заставил незрячую дочь хозяина снова видеть, после чего все члены его семьи стали христианами.

Когда об этом узнал император Клавдий, он приказал казнить Валентина. Но перед этим мужчина написал дочери, которую вылечил, слова: "От вашего Валентина", и это письмо могло стать первой "валентинкой".

Напомним, мы писали о том, куда пойти в День святого Валентина, если нет пары.

Ранее мы рассказывали о том, как красиво подписать валентинку на День влюбленных.

Также мы сообщали о том, что можно подарить своему мужу на День святого Валентина.