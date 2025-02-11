ТОП-3 смартфони до 5000 грн — найкращі моделі до Дня закоханих з хорошими камерами

Червоне серце між смартфоном та навушниками. Фото: Freepik

Зовсім скоро День святого Валентина, і якщо ви ще не визначилися з подарунком для коханої людини, варто звернути увагу на смартфони. Сучасні гаджети є в різних цінових категоріях, і навіть за відносно невелику суму можна знайти пристрій з хорошими характеристиками.

Про три моделі, вартість яких не перевищує 5 000 грн, розповідає Telegraf.

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Samsung Galaxy A06

Цей смартфон оснащений 6,71-дюймовим IPS-дисплеєм з роздільною здатністю HD+. Працює на процесорі MediaTek Helio G85, забезпечуючи стабільну роботу більшості додатків і невимогливих ігор.

Ціни та характеристики смартфона Samsung Galaxy A06. Фото: ek.ua

Він має акумулятор місткістю 5000 мАг для тривалої автономності. На борту встановлено 128 ГБ внутрішньої та 4 ГБ оперативної пам'яті. Основна камера на 50 МП і здатна робити якісні фото при хорошому освітленні.

Ціни в Україні починаються від 4 049 грн.

Xiaomi Redmi A3

Модель з великим 6,71-дюймовим дисплеєм, що працює на процесорі MediaTek Helio G36.

Ціни та характеристики смартфона Xiaomi Redmi A3. Фото: ek.ua

Смартфон має подвійну основну камеру 8+0,3 Мп для знімання при достатньому освітленні. Акумулятор місткістю 5000 мАг може забезпечити тривалий час роботи.

Ціни в Україні починаються від 3 135 грн.

Nokia G22

Смартфон із 6,52-дюймовим екраном, що має потрійну основну камеру:

50 Мп (основний сенсор);

2 Мп (сенсор глибини);

2 Мп (макро).

Фронтальна камера — 8 Мп.

Ціни та характеристики смартфона Nokia G22. Фото: ek.ua

Модель має на борту 4 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Працює на процесорі Unisoc T606. Підтримується робота з двома SIM-картами формату Nano-SIM, а технології обробки зображень забезпечують яскраві знімки навіть у слабкому освітленні.

Ціни в Україні починаються від 4 599 грн.

Нагадаємо, на ринку є сучасні смартфони з LTPO-екранами, які самостійно змінюють частоту оновлення екрана залежно від контенту, щоб заощаджувати заряд акумулятора. Є кілька пристроїв, в яких ця технологія реалізована найкраще.

Також ми писали, що 22 січня 2025 року Samsung представила нову лінійку флагманських смартфонів Galaxy S25. Окрім них, компанія також пропонує доступніші моделі, які чудово поєднують гарну продуктивність та якісні камери.