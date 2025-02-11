ТОП-3 смартфона до 5000 грн — лучшие модели ко Дню влюбленных с хорошими камерами

Красное сердце между смартфоном и наушниками. Фото: Freepik

Совсем скоро День святого Валентина, и если вы еще не определились с подарком для любимого человека, стоит обратить внимание на смартфоны. Современные гаджеты есть в разных ценовых категориях, и даже за относительно небольшую сумму можно найти устройство с хорошими характеристиками.

О трех моделях, стоимость которых не превышает 5 000 грн, рассказывает Telegraf.

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Samsung Galaxy A06

Этот смартфон оснащен 6,71-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+. Работает на процессоре MediaTek Helio G85, обеспечивая стабильную работу большинства приложений и нетребовательных игр.

Цены и характеристики смартфона Samsung Galaxy A06. Фото: ek.ua

Он имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч для длительной автономности. На борту установлено 128 ГБ внутренней и 4 ГБ оперативной памяти. Основная камера на 50 МП и способна делать качественные фото при хорошем освещении.

Цены в Украине начинаются от 4 049 грн.

Xiaomi Redmi A3

Модель с большим 6,71-дюймовым дисплеем, работающая на процессоре MediaTek Helio G36.

Цены и характеристики смартфона Xiaomi Redmi A3. Фото: ek.ua

Смартфон имеет двойную основную камеру 8+0,3 Мп для съемки при достаточном освещении. Аккумулятор емкостью 5000 мАч может обеспечить длительное время работы.

Цены в Украине начинаются от 3 135 грн.

Nokia G22

Смартфон с 6,52-дюймовым экраном, имеющий тройную основную камеру:

50 Мп (основной сенсор);

2 Мп (сенсор глубины);

2 Мп (макро).

Фронтальная камера — 8 Мп.

Цены и характеристики смартфона Nokia G22. Фото: ek.ua

Модель имеет на борту 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Работает на процессоре Unisoc T606. Поддерживается работа с двумя SIM-картами формата Nano-SIM, а технологии обработки изображений обеспечивают яркие снимки даже в слабом освещении.

Цены в Украине начинаются от 4 599 грн.

Напомним, на рынке есть современные смартфоны с LTPO-экранами, которые самостоятельно меняют частоту обновления экрана в зависимости от контента, чтобы экономить заряд аккумулятора. Есть несколько устройств, в которых эта технология реализована лучше всего.

Также мы писали, что 22 января 2025 года Samsung представила новую линейку флагманских смартфонов Galaxy S25. Кроме них, компания также предлагает более доступные модели, которые прекрасно сочетают хорошую производительность и качественные камеры.