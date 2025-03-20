С Днем весеннего равноденствия 2025 — поздравления в стихах, прозе и открытках

Молодая женщина с цветком в поле. Фото: Pixabay

Сегодня, 20 марта 2025 года, произойдет невероятное событие — весеннее равноденствие, поэтому самое время сказать приятные слова своим близким. Мы рассказываем, как можно от всего сердца поздравить родных с этим замечательным праздником в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

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Как поздравить с Днем весеннего равноденствия в стихах

Сьогодні рівні день та ніч,

Прощається з нами зима.

І вже не потрібно топити так піч,

Тепло нам несе красуня-весна!

За вікном щебечуть пташки,

Оживає вся природа,

І з'являються комашки

І тепліша тепер погода.

***

Весна по світу йшла пішки,

Зима затягнулася.

Весна талим снігом омила ніжки,

Променем посміхнулася.

Дзвонить крапель, дзюрчить струмок

І бруньки набухають.

З далеких країн я рій думок,

Знову птахи прилітають.

Как можно тепло поздравить с Днем весеннего равноденствия в прозе

Сегодня день, когда весна прощается с зимой, поэтому поздравляю тебя с началом чудесного времени года! Желаю тебе крепкого здоровья, удачи, успехов и настоящего счастья! Пусть у тебя в жизни всегда все получается! С праздником весны тебя!

***

Поздравляем вас с Днем весеннего равноденствия! Пусть нынешняя весна принесет вам только самые светлые моменты жизни! Желаем вам тепла не только на улице, но и на душе! С праздником весны!

***

От всей души поздравляем вас с Днем весеннего равноденствия! Желаем вам настоящего счастья, крепкого здоровья, весны на сердце, преданных людей в окружении и мирного неба над головой! Пусть эта весна принесет вам только самое лучшее! С праздником вас с праздником!

Самые лучшие поздравления с Днем весеннего равноденствия в открытках

Поздравление с Днем весеннего равноденствия. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Днем весеннего равноденствия. Фото: Новини.LIVE

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