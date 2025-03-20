С Днем весеннего равноденствия 2025 — поздравления в стихах, прозе и открытках

День весеннего равноденствия 2025 — открытки, теплые поздравления
Сегодня, 20 марта 2025 года, произойдет невероятное событие — весеннее равноденствие, поэтому самое время сказать приятные слова своим близким. Мы рассказываем, как можно от всего сердца поздравить родных с этим замечательным праздником в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить с Днем весеннего равноденствия в стихах
Сьогодні рівні день та ніч,
Прощається з нами зима.
І вже не потрібно топити так піч,
Тепло нам несе красуня-весна!
За вікном щебечуть пташки,
Оживає вся природа,
І з'являються комашки
І тепліша тепер погода.
***
Весна по світу йшла пішки,
Зима затягнулася.
Весна талим снігом омила ніжки,
Променем посміхнулася.
Дзвонить крапель, дзюрчить струмок
І бруньки набухають.
З далеких країн я рій думок,
Знову птахи прилітають.
Как можно тепло поздравить с Днем весеннего равноденствия в прозе
Сегодня день, когда весна прощается с зимой, поэтому поздравляю тебя с началом чудесного времени года! Желаю тебе крепкого здоровья, удачи, успехов и настоящего счастья! Пусть у тебя в жизни всегда все получается! С праздником весны тебя!
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Поздравляем вас с Днем весеннего равноденствия! Пусть нынешняя весна принесет вам только самые светлые моменты жизни! Желаем вам тепла не только на улице, но и на душе! С праздником весны!
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От всей души поздравляем вас с Днем весеннего равноденствия! Желаем вам настоящего счастья, крепкого здоровья, весны на сердце, преданных людей в окружении и мирного неба над головой! Пусть эта весна принесет вам только самое лучшее! С праздником вас с праздником!
Самые лучшие поздравления с Днем весеннего равноденствия в открытках
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