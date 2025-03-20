З Днем весняного рівнодення 2025 — привітання у віршах, прозі та листівках

День весняного рівнодення 2025 — листівки, теплі привітання
Сьогодні, 20 березня 2025 року, відбудеться неймовірна подія — весняне рівнодення, тому саме час сказати приємні слова своїм близьким. Ми розповідаємо, як можна від усього серця привітати найрідніших з цим чудовим святом у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати з Днем весняного рівнодення у віршах
Сьогодні рівні день та ніч,
Прощається з нами зима.
І вже не потрібно топити так піч,
Тепло нам несе красуня-весна!
За вікном щебечуть пташки,
Оживає вся природа,
І з'являються комашки
І тепліша тепер погода.
***
Весна по світу йшла пішки,
Зима затягнулася.
Весна талим снігом омила ніжки,
Променем посміхнулася.
Дзвонить крапель, дзюрчить струмок
І бруньки набухають.
З далеких країн я рій думок,
Знову птахи прилітають.
Як можна тепло привітати з Днем весняного рівнодення у прозі
Сьогодні день, коли весна прощається із зимою, тому вітаю тебе з початком чудової пори року! Бажаю тобі міцного здоров’я, удачі, успіхів і справжнього щастя! Нехай у тебе в житті завжди все виходить! Зі святом весни тебе!
***
Вітаємо вас із Днем весняного рівнодення! Нехай цьогорічна весна принесе вам лише найсвітліші моменти життя! Бажаємо вам тепла не тільки надворі, а й на душі! Зі святом весни!
***
Від усієї душі вітаємо вас із Днем весняного рівнодення! Бажаємо вам справжнього щастя, міцного здоров’я, весни на серці, відданих людей в оточенні та мирного неба над головою! Нехай ця весна принесе вам тільки найкраще! Зі святом вас!
Найкращі привітання з Днем весняного рівнодення у листівках
Нагадаємо, ми писали про те, коли буде День студента в Україні в 2025 році.
Раніше ми розповідали про те, які свята відзначають українці в березні 2025 року.
Також ми повідомляли про те, коли буде Великдень в Україні в 2025 році.
Читайте Новини.LIVE!