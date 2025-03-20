З Днем весняного рівнодення 2025 — привітання у віршах, прозі та листівках

Молода жінка з квіткою у полі. Фото: Pixabay

Сьогодні, 20 березня 2025 року, відбудеться неймовірна подія — весняне рівнодення, тому саме час сказати приємні слова своїм близьким. Ми розповідаємо, як можна від усього серця привітати найрідніших з цим чудовим святом у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати з Днем весняного рівнодення у віршах

Сьогодні рівні день та ніч,

Прощається з нами зима.

І вже не потрібно топити так піч,

Тепло нам несе красуня-весна!

За вікном щебечуть пташки,

Оживає вся природа,

І з'являються комашки

І тепліша тепер погода.

***

Весна по світу йшла пішки,

Зима затягнулася.

Весна талим снігом омила ніжки,

Променем посміхнулася.

Дзвонить крапель, дзюрчить струмок

І бруньки набухають.

З далеких країн я рій думок,

Знову птахи прилітають.

Як можна тепло привітати з Днем весняного рівнодення у прозі

Сьогодні день, коли весна прощається із зимою, тому вітаю тебе з початком чудової пори року! Бажаю тобі міцного здоров’я, удачі, успіхів і справжнього щастя! Нехай у тебе в житті завжди все виходить! Зі святом весни тебе!

***

Вітаємо вас із Днем весняного рівнодення! Нехай цьогорічна весна принесе вам лише найсвітліші моменти життя! Бажаємо вам тепла не тільки надворі, а й на душі! Зі святом весни!

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Від усієї душі вітаємо вас із Днем весняного рівнодення! Бажаємо вам справжнього щастя, міцного здоров’я, весни на серці, відданих людей в оточенні та мирного неба над головою! Нехай ця весна принесе вам тільки найкраще! Зі святом вас!

Найкращі привітання з Днем весняного рівнодення у листівках

Привітання з Днем весняного рівнодення. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Днем весняного рівнодення. Фото: Новини.LIVE

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