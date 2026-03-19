День весеннего равноденствия 2026: открытки и теплые поздравления

Дата публикации 19 марта 2026 14:31
С днем весеннего равноденствия 2026: картинки, проза и стихи
Девушка в украинском наряде. Фото: дефиле-показ "Оберег нации"

Каждую весну украинцы встречают особый день — весеннее равноденствие, которое символизирует обновление, возвращение тепла и света. В 2026 году это событие приходится на 20 марта. Эта дата — лучший повод сказать близким и друзьям теплые слова и подарить им улыбку.

Новини.LIVE делится подборкой теплых и красивых поздравлений с днем весеннего равноденствия 2026 в стихах, прозе и открытках.

Читайте также:

Как поздравить с Днем весеннего равноденствия 2026 в стихах на украинском языке

Сьогодні рівні день та ніч,
Зима прощальний шле нам клич, 
Весна в свої права вступає
Сонцем і теплом нас зустрічає.
За вікном щебечуть пташки,
Вся природа ожива,
Я тобі бащаю щастя 
Жити довго та без зла.

***

У день рівнодення вітаю тебе!
Нехай нам це свято тепло принесе,
Дарує нехай нам любов та добро,
І знищить у світі горе та зло.

***

Весняне рівнодення — особливе свято,
Побажати хочу я тобі багато:
Щоб жилось в достатку, і горя не знати,
Щоб любов велика могла окриляти,
Щоби щастя в хату завітало,
Щоб злагода в родині панувала.

Как можно тепло поздравить с Днем весеннего равноденствия 2026 в прозе

Мы встречаем весну, которая официально вступает в свои права. Поздравляю тебя с весенним равноденствием! Желаю тебе крепкого здоровья, удачи, успехов и настоящего счастья!

***

Поздравляем вас с днем весеннего равноденствия! Пусть нынешняя весна принесет вам только самые светлые моменты жизни!

***

Желаем вам тепла не только на улице, но и на душе! С праздником весны! С Днем весеннего равноденствия!

***

Поздравляю с Днем весеннего равноденствия! Желаю настоящего счастья, крепкого здоровья, весны на сердце, преданных людей в окружении и мирного неба над головой! Пусть эта весна принесет только самое лучшее!

Красивые открытки с днем весеннего равноденствия 2026

Листівка до дня весняного рівнодення, захід сонця, природа
Открытки с днем весеннего равноденствия 2026. Фото: Новини.LIVE
Листівка до дня весняного рівнодення, захід сонця, природа
Открытки с днем весеннего равноденствия 2026. Фото: Новини.LIVE
Листівка до дня весняного рівнодення, сонце та місяць
Открытки с днем весеннего равноденствия 2026. Фото: Новини.LIVE
Листівка до дня весняного рівнодення, привітання, захід сонця, природа
Открытки с днем весеннего равноденствия 2026. Фото: Новини.LIVE

Ранее мы рассказывали, как правильно загадать желание в день весеннего равноденствия и какие ритуалы помогут привлечь удачу.

Узнавайте также, каким знакам Зодиака весеннее равноденствие принесет большие изменения в жизни.

