С днем весеннего равноденствия 2026: картинки, проза и стихи

Девушка в украинском наряде. Фото: дефиле-показ "Оберег нации"

Каждую весну украинцы встречают особый день — весеннее равноденствие, которое символизирует обновление, возвращение тепла и света. В 2026 году это событие приходится на 20 марта. Эта дата — лучший повод сказать близким и друзьям теплые слова и подарить им улыбку.

Новини.LIVE делится подборкой теплых и красивых поздравлений с днем весеннего равноденствия 2026 в стихах, прозе и открытках.

Как поздравить с Днем весеннего равноденствия 2026 в стихах на украинском языке

Сьогодні рівні день та ніч,

Зима прощальний шле нам клич,

Весна в свої права вступає

Сонцем і теплом нас зустрічає.

За вікном щебечуть пташки,

Вся природа ожива,

Я тобі бащаю щастя

Жити довго та без зла.

***

У день рівнодення вітаю тебе!

Нехай нам це свято тепло принесе,

Дарує нехай нам любов та добро,

І знищить у світі горе та зло.

***

Весняне рівнодення — особливе свято,

Побажати хочу я тобі багато:

Щоб жилось в достатку, і горя не знати,

Щоб любов велика могла окриляти,

Щоби щастя в хату завітало,

Щоб злагода в родині панувала.

Как можно тепло поздравить с Днем весеннего равноденствия 2026 в прозе

Мы встречаем весну, которая официально вступает в свои права. Поздравляю тебя с весенним равноденствием! Желаю тебе крепкого здоровья, удачи, успехов и настоящего счастья!

***

Поздравляем вас с днем весеннего равноденствия! Пусть нынешняя весна принесет вам только самые светлые моменты жизни!

***

Желаем вам тепла не только на улице, но и на душе! С праздником весны! С Днем весеннего равноденствия!

***

Поздравляю с Днем весеннего равноденствия! Желаю настоящего счастья, крепкого здоровья, весны на сердце, преданных людей в окружении и мирного неба над головой! Пусть эта весна принесет только самое лучшее!

Красивые открытки с днем весеннего равноденствия 2026

Открытки с днем весеннего равноденствия 2026. Фото: Новини.LIVE

Открытки с днем весеннего равноденствия 2026. Фото: Новини.LIVE

Открытки с днем весеннего равноденствия 2026. Фото: Новини.LIVE

Открытки с днем весеннего равноденствия 2026. Фото: Новини.LIVE

