Весеннее равноденствие 2026: как загадать желание и привлечь удачу
Весеннее равноденствие, которое мы встретим 20 марта, — начало астрономической весны и время, когда продолжительность дня и ночи почти одинакова. Для наших предков это был праздник, символизирующий пробуждение природы и окончательное возвращение тепла. В астрологии — это новый астрологический год, когда можно привлечь в жизнь удачу, счастье и осуществить заветные мечты.
Новини.LIVE рассказывает, какие ритуалы привлекут в жизнь позитивные изменения и как приблизить исполнение желаний.
Как загадать желание в весеннее равноденствие 2026
Ритуал "Рисунок мечты"
Этот творческий ритуал наполняет энергией и помогает действительно увидеть собственную мечту. Его нужно проводить в одиночестве, не отвлекаясь на дела. Что нужно сделать:
- Возьмите чистый белый лист бумаги.
- Нарисуйте себя, не переживайте за художественные способности, ведь главное здесь не как выглядит рисунок, а что вы вкладываете в него.
- Рядом с собой нарисуйте свою мечту. Это может быть все, что для вас важно: любовь, ребенок, новый дом, автомобиль или финансовый достаток.
- Изобразите желаемое так, будто оно уже рядом с вами. Например, если это человек — представьте, что вы держитесь за руки.
- Далее возьмите тарелку, положите ее на рисунок и обведите контур по часовой стрелке. Старайтесь сделать круг ровным — он символизирует завершенность и целостность вашего намерения.
- После этого трижды скажите вслух: "Счастье есть — ему быть здесь! Я и есть счастье!".
- Снимите тарелку и поставьте в центр круга зажженную свечу на несколько минут. Огонь поможет "оживить" ваше желание и наполнить его силой.
- Затем спрячьте рисунок в укромное место.
- В течение 21 дня доставайте его каждый день, смотрите на него внимательно, будто уже живете в этой реальности.
- А дальше — самое важное: отпустите свое желание. Не прокручивайте его постоянно в голове, не сомневайтесь.
Когда желание исполнится, поблагодарите и утилизируйте рисунок. Лучше всего — сжечь его и развеять пепел по ветру, как символ завершения и благодарности.
Какие ритуалы на весеннее равноденствие привлекут удачу
Ритуал очищения пространства
Рано утром 20 марта нужно провести маленький и простой обряд. Для него понадобится:
- соль;
- травы (лаванда, шалфей или базилик);
- чистая вода.
Посыпьте немного соли возле дверей и в углах комнаты — она впитает негативную энергию. Протрите поверхности водой, настоянной на травах, чтобы освежить энергетику дома. Далее откройте настежь все окна, чтобы ушло все старое и пришло все новое. Представьте, как свежая энергия наполняет ваше пространство.
Ритуал обновления энергии через стихии
С помощью этого нехитрого ритуала, можно избавиться от лишнего и привлечь в жизнь удачу. Вам понадобится:
- свеча (огонь);
- чистая вода (вода);
- камень или земля (земля);
- благовония или свежий воздух (воздух).
Как правильно выполнить:
- Зажгите свечу, представляя, как огонь очищает вашу энергию.
- Умойтесь чистой водой, проговаривая: "Я смываю все старое, открываюсь новому".
- Возьмите камень или пригоршню земли, почувствуйте заземление, стабильность.
- Зажгите благовония или выйдите на свежий воздух, глубоко вдохните и представьте, как обновляется ваша энергетика.
