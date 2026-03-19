Весеннее равноденствие 2026: как загадать желание и привлечь удачу

Весеннее равноденствие 2026: как загадать желание и привлечь удачу

Дата публикации 19 марта 2026 13:01
Весеннее равноденствие 2026: как загадать желание и привлечь удачу
Восход солнца, девушка в украинском платке. Фото: Новини.LIVE

Весеннее равноденствие, которое мы встретим 20 марта, — начало астрономической весны и время, когда продолжительность дня и ночи почти одинакова. Для наших предков это был праздник, символизирующий пробуждение природы и окончательное возвращение тепла. В астрологии — это новый астрологический год, когда можно привлечь в жизнь удачу, счастье и осуществить заветные мечты.

Новини.LIVE рассказывает, какие ритуалы привлекут в жизнь позитивные изменения и как приблизить исполнение желаний.

Как загадать желание в весеннее равноденствие 2026

Ритуал "Рисунок мечты"

Этот творческий ритуал наполняет энергией и помогает действительно увидеть собственную мечту. Его нужно проводить в одиночестве, не отвлекаясь на дела. Что нужно сделать:

  1. Возьмите чистый белый лист бумаги.
  2. Нарисуйте себя, не переживайте за художественные способности, ведь главное здесь не как выглядит рисунок, а что вы вкладываете в него.
  3. Рядом с собой нарисуйте свою мечту. Это может быть все, что для вас важно: любовь, ребенок, новый дом, автомобиль или финансовый достаток.
  4. Изобразите желаемое так, будто оно уже рядом с вами. Например, если это человек — представьте, что вы держитесь за руки.
  5. Далее возьмите тарелку, положите ее на рисунок и обведите контур по часовой стрелке. Старайтесь сделать круг ровным — он символизирует завершенность и целостность вашего намерения.
  6. После этого трижды скажите вслух: "Счастье есть ему быть здесь! Я и есть счастье!".
  7. Снимите тарелку и поставьте в центр круга зажженную свечу на несколько минут. Огонь поможет "оживить" ваше желание и наполнить его силой.
  8. Затем спрячьте рисунок в укромное место.
  9. В течение 21 дня доставайте его каждый день, смотрите на него внимательно, будто уже живете в этой реальности.
  10. А дальше — самое важное: отпустите свое желание. Не прокручивайте его постоянно в голове, не сомневайтесь.

Когда желание исполнится, поблагодарите и утилизируйте рисунок. Лучше всего — сжечь его и развеять пепел по ветру, как символ завершения и благодарности.

Какие ритуалы на весеннее равноденствие привлекут удачу

Ритуал очищения пространства

Рано утром 20 марта нужно провести маленький и простой обряд. Для него понадобится:

  • соль;
  • травы (лаванда, шалфей или базилик);
  • чистая вода.

Посыпьте немного соли возле дверей и в углах комнаты — она впитает негативную энергию. Протрите поверхности водой, настоянной на травах, чтобы освежить энергетику дома. Далее откройте настежь все окна, чтобы ушло все старое и пришло все новое. Представьте, как свежая энергия наполняет ваше пространство.

Ритуал обновления энергии через стихии

С помощью этого нехитрого ритуала, можно избавиться от лишнего и привлечь в жизнь удачу. Вам понадобится:

  • свеча (огонь);
  • чистая вода (вода);
  • камень или земля (земля);
  • благовония или свежий воздух (воздух).

Как правильно выполнить:

  1. Зажгите свечу, представляя, как огонь очищает вашу энергию.
  2. Умойтесь чистой водой, проговаривая: "Я смываю все старое, открываюсь новому".
  3. Возьмите камень или пригоршню земли, почувствуйте заземление, стабильность.
  4. Зажгите благовония или выйдите на свежий воздух, глубоко вдохните и представьте, как обновляется ваша энергетика.

Ранее мы рассказывали, какие знаки Зодиака начнут новую жизнь после весеннего равноденствия.

Каким знакам Зодиака вторая половина марта принесет удачу в разных сферах жизни.

