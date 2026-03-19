Весеннее равноденствие 2026: как загадать желание и привлечь удачу

Весеннее равноденствие, которое мы встретим 20 марта, — начало астрономической весны и время, когда продолжительность дня и ночи почти одинакова. Для наших предков это был праздник, символизирующий пробуждение природы и окончательное возвращение тепла. В астрологии — это новый астрологический год, когда можно привлечь в жизнь удачу, счастье и осуществить заветные мечты.

Новини.LIVE рассказывает, какие ритуалы привлекут в жизнь позитивные изменения и как приблизить исполнение желаний.

Как загадать желание в весеннее равноденствие 2026

Ритуал "Рисунок мечты"

Этот творческий ритуал наполняет энергией и помогает действительно увидеть собственную мечту. Его нужно проводить в одиночестве, не отвлекаясь на дела. Что нужно сделать:

Возьмите чистый белый лист бумаги. Нарисуйте себя, не переживайте за художественные способности, ведь главное здесь не как выглядит рисунок, а что вы вкладываете в него. Рядом с собой нарисуйте свою мечту. Это может быть все, что для вас важно: любовь, ребенок, новый дом, автомобиль или финансовый достаток. Изобразите желаемое так, будто оно уже рядом с вами. Например, если это человек — представьте, что вы держитесь за руки. Далее возьмите тарелку, положите ее на рисунок и обведите контур по часовой стрелке. Старайтесь сделать круг ровным — он символизирует завершенность и целостность вашего намерения. После этого трижды скажите вслух: "Счастье есть — ему быть здесь! Я и есть счастье!". Снимите тарелку и поставьте в центр круга зажженную свечу на несколько минут. Огонь поможет "оживить" ваше желание и наполнить его силой. Затем спрячьте рисунок в укромное место. В течение 21 дня доставайте его каждый день, смотрите на него внимательно, будто уже живете в этой реальности. А дальше — самое важное: отпустите свое желание. Не прокручивайте его постоянно в голове, не сомневайтесь.

Когда желание исполнится, поблагодарите и утилизируйте рисунок. Лучше всего — сжечь его и развеять пепел по ветру, как символ завершения и благодарности.

Какие ритуалы на весеннее равноденствие привлекут удачу

Ритуал очищения пространства

Рано утром 20 марта нужно провести маленький и простой обряд. Для него понадобится:

соль;

травы (лаванда, шалфей или базилик);

чистая вода.

Посыпьте немного соли возле дверей и в углах комнаты — она впитает негативную энергию. Протрите поверхности водой, настоянной на травах, чтобы освежить энергетику дома. Далее откройте настежь все окна, чтобы ушло все старое и пришло все новое. Представьте, как свежая энергия наполняет ваше пространство.

Ритуал обновления энергии через стихии

С помощью этого нехитрого ритуала, можно избавиться от лишнего и привлечь в жизнь удачу. Вам понадобится:

свеча (огонь);

чистая вода (вода);

камень или земля (земля);

благовония или свежий воздух (воздух).

Как правильно выполнить:

Зажгите свечу, представляя, как огонь очищает вашу энергию. Умойтесь чистой водой, проговаривая: "Я смываю все старое, открываюсь новому". Возьмите камень или пригоршню земли, почувствуйте заземление, стабильность. Зажгите благовония или выйдите на свежий воздух, глубоко вдохните и представьте, как обновляется ваша энергетика.

