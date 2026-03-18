Пять знаков Зодиака начнут новую жизнь на весеннее равноденствие

Весеннее равноденствие 20 марта открывает пяти знакам Зодиака двери в совершенно другую реальность. Энергия равноденствия будет усилена несколькими событиями: в эту дату Меркурий завершает свое ретроградное движение, а Солнце переходит в знак Овна, запуская новый астрологический год. Для счастливчиков это означает полный перезапуск жизни.

Новини.LIVE рассказывает, какие знаки Зодиака оказались на пороге больших перемен в жизни.

Овен

20 марта Солнце входит в ваш знак, что вернет вам энергию, уверенность и желание действовать. Энергия этой даты может подтолкнуть вас к изменениям в жизни. Это идеальный момент для новых целей и изменения образа жизни.

Скорпион

Завершение ретроградного Меркурия и начало нового астрологического года откроет вам путь к внутренней трансформации. То, что больше не работает, отойдет в прошлое без сожаления. Именно в этот период вы можете изменить свое будущее к лучшему.

Весы

Весеннее равноденствие 20 марта активирует вашу сферу отношений. Для одних Весов это готовность поставить точку, другие же решатся на шаг вперед. В любом случае это приведет к гармонии.

Стрелец

Вы выйдете из затяжного периода сомнений и застоя. После 20 марта появится четкое понимание, куда двигаться дальше. Жизнь начнет подбрасывать новые возможности, и главное — вы будете готовы ими воспользоваться.

Водолей

Для вас перемены начнутся изнутри, но очень быстро проявятся в реальной жизни. Вы пересмотрите свои ценности, цели и даже круг общения. То, что казалось важным, может потерять смысл. Зато появятся новые идеи и желание двигаться в совершенно другом направлении.

