Первое новолуние весны навсегда изменит судьбу пяти знаков Зодиака

Новолуние в знаке Рыб произойдет уже 19 марта. Оно формирует сильный энергетический импульс: закрытие старого, ясность в мыслях и решимость действовать. А для пяти знаков Зодиака новолуние станет настоящей точкой отсчета новых жизненных сценариев. Они получат мощный импульс двигаться вперед.

Новини.LIVE делится прогнозом астрологов, какие знаки Зодиака начнут новую жизнь после новолуния.

Пять знаков Зодиака, для которых все изменится после новолуния 19 марта

Рыбы

Рыбы, новолуние пройдет в вашем знаке, поэтому неудивительно, что именно вы окажетесь в водовороте событий. Это астрологическое событие запускает новый жизненный цикл, который может изменить не только планы, но и ваше видение себя. Может прийти осознание, чего вы хотите на самом деле. Решение, которое вы примете в этот период, определит ближайшие месяцы.

Рак

В последнее время будущее казалось туманным и неопределенным. Однако молодая Луна поможет вам разложить все по полочкам и увидеть ваш истинный путь. Судьба подбросит вам шанс, связанный с обучением, путешествиями или карьерным ростом.

Скорпион

Важные изменения произойдут в отношениях или творческих проектах. Вы наконец-то сможете отпустить ситуацию или человека, который забирал силы. Это период внутреннего освобождения.

Стрелец

Новолуние в Рыбах сместит ваш фокус на личное пространство и ощущение безопасности. Вы переосмыслите, что для вас означает комфорт. Возможны решения о переезде или изменениях в семейной жизни.

Близнецы

Близнецы, после периода сомнений и задержек молодая Луна подарит вам ясность в мыслях. Вы четко увидите свой профессиональный путь. Новая роль, ответственность или направление деятельности начнут формироваться уже в ближайшее время.

