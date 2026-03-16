Финансовый гороскоп на неделю 16-22 марта 2026: кому повезет

Новая неделя весны обещает быть особенной. Именно в период 16 по 22 марта мы встретим сразу несколько важных астрологических событий — новолуние в Рыбах 19 марта и завершение ретроградного Меркурия 20 марта. Это непосредственно повлияет на финансовую сферу трех знаков Зодиака. Этим счастливчикам откроются новые возможности для карьеры, доходов и важных решений.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому же из представителей зодиакального круга улыбнется финансовая фортуна на этой неделе.

Водолей

Водолеи, надеемся вы готовы к периоду неслыханной удачи. Для вас эта неделя станет началом нового финансового пути. Сферу денег активизирует новолуние в Рыбах. Вы почувствуете это положительное влияние. Период будет особенно благоприятен для новых начинаний. Вы сможете зарекомендовать себя на работе или поразить будущих работодателей на собеседовании. Правильные решения в эти дни могут открыть путь к большему достатку.

Рыбы

После 20 марта, когда Меркурий наконец завершит свое ретроградное движение, для вас начнется новый энергетический цикл. Он способен подтолкнуть вас к изменениям в сфере доходов. Будьте внимательны, ведь именно на этой неделе появится шанс сделать важный шаг. Возможны предложения, которые помогут увеличить заработок или изменить профессиональное направление. Не избегайте ответственности и будьте готовы действовать.

Близнецы

Ретроградный Меркурий имел на вас особенно негативное влияние, но, к счастью, этот сложный период завершается. Неделя может принести вам важные новости в профессиональной сфере. А с 20 марта для вас открывается путь к карьерному росту и удачным финансовым решениям. Именно сейчас стоит вернуться к идеям и планам, которые раньше казались сложными или откладывались. И помните, Близнецы, успех напрямую будет зависеть от вашей активности и смелости.

