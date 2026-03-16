Фінансовий гороскоп на тиждень 16-22 березня 2026: кому пощастить

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Новий тиждень весни обіцяє бути особливим. Саме у період 16 по 22 березня ми зустрінемо одразу кілька важливих астрологічних подій — молодий Місяць у Рибах 19 березня та завершення ретроградного Меркурія 20 березня. Це безпосередньо вплине на фінансову сферу трьох знаків Зодіаку. Цим щасливчикам відкриються нові можливості для кар'єри, доходів та важливих рішень.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, кому ж з представників зодіакального кола посміхнеться фінансова фортуна на цьому тижні.

Водолій

Водолії, сподіваємось ви готові до періоду нечуваної удачі. Для вас цей тиждень стане початком нового фінансового шляху. Сферу грошей активізує молодик у Рибах. Ви відчуєте цей позитивний вплив. Період буде особливо сприятливий для нових починань. Ви зможете зарекомендувати себе на роботі або вразити майбутніх роботодавців на співбесіді. Правильні рішення у ці дні можуть відкрити шлях до більшого достатку.

Риби

Після 20 березня, коли Меркурій нарешті завершить свій ретроградний рух, для вас почнеться новий енергетичний цикл. Він здатен підштовхнути вас до змін у сфері доходів. Будьте уважними, адже саме на цьому тижні з'явиться шанс зробити важливий крок. Можливі пропозиції, що допоможуть збільшити заробіток або змінити професійний напрямок. Не уникайте відповідальності та бути готовими діяти.

Близнюки

Ретроградний Меркурій мав на вас особливо негативний вплив, але, на щастя, цей складний період завершується. Тиждень може принести вам важливі новини у професійній сфері. А з 20 березня для вас відкривається шлях до кар'єрного зростання та вдалих фінансових рішень. Саме зараз варто повернутися до ідей і планів, які раніше здавалися складними або відкладалися. І пам'ятайте, Близнюки, успіх безпосередньо залежатиме від вашої активності та сміливості.

