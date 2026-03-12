Відео
Відео

Головна Свята Ці знаки Зодіаку от-от ризикують посваритися з другою половинкою

Ці знаки Зодіаку от-от ризикують посваритися з другою половинкою

Дата публікації: 12 березня 2026 20:20
Які знаки Зодіаку ризикують посваритися з коханою людиною у найближчі дні
Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Найближчі дні можуть стати справжнім випробуванням для стосунків деяких знаків Зодіаку. У період з 13 по 20 березня енергія буде надзвичайно напруженою, а емоції — надто гострими. А все через низку складних планетарних подій. З 13 березня Марс з'єднається з Північним вузлом у Рибах, провокуючи на скандали. З'єднання ретроградного Меркурія з Марсом 15 березня тільки посилить цю енергію конфліктів. На додачу Венера в Овні провокуватиме діяти різко.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку загрожують конфлікти з другою половинкою у найближчі дні та як їх можна уникнути.  

Читайте також:
Близнюки

Для вас період з 13 по 20 березня буде особливо напруженим. Найбільше на це впливатиме ретроградний Меркурій, що керує вашим знаком, та його взаємодія з Марсом. Критичним днем стане 13 березня. У спілкуванні можливі непорозуміння, які легко переростуть у суперечку. Не робіть заяв на емоціях, якщо відчуваєте, що розмова стає гострою, краще перенести її на інший день. Тільки спокій і контроль допоможуть уникнути конфлікту.

Лев

У найближчі дні ви можете відчути сильний емоційний тиск у стосунках. Причина — Венера у знаку Овна, яка посилює імпульсивність та прагнення доводити свою правоту. П'ятниця, 13 березня, може стати моментом, коли накопичені емоції вийдуть назовні. У цей день Марс підсилює енергію конфлікту, а це означає, що навіть невелика суперечка може перерости у серйозний скандал. Не варто доводити свою правоту за будь-яку ціну. Проявіть терпіння, дайте коханій людині висловитися. Напружений період швидко мине.

Риби

Найбільш чутливий для вас період з 14 по 16 березня. Марс у вашому знаку у поєднанні з ретроградним Меркурієм загострить емоційність. Можливі напружені ситуації, раптові суперечки через дрібниці. Ви або ваш партнер неправильно зрозумієте одне одного. Щоб уникнути конфлікту, не накопичуйте образи і не мовчить про свої почуття. Спокійна і чесна розмова може допомогти зняти напругу. Проведіть приємний день разом, щоб відновити емоційну близькість.

Також ділимося з вами іншими прогнозами астрологів

Яким знакам Зодіаку тиждень 9-15 березня принесе справжню романтику.

На кого зі знаків Зодіаку чекають доленосні зустрічі у березні.

Яким знакам Зодіаку загрожує вигорання до кінця березня.

гороскоп вихідні прогнози Астрологія знаки Зодіаку
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
