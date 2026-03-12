Какие знаки Зодиака рискуют поссориться с любимыми в ближайшие дни — гороскоп

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Вселенная готовит настоящие испытания для отношений нескольким знакам Зодиака. Для них период с 13 по 20 марта будет чрезвычайно напряженный из-за ряда сложных планетарных событий. С 13 марта Марс соединится с Северным узлом в Рыбах, провоцируя на скандалы. Соединение ретроградного Меркурия с Марсом 15 марта только усилит энергию конфликтов. Провоцировать на резкость вдобавок будет Венера в Овне.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака грозят конфликты со второй половинкой в ближайшие дни и как их можно избежать.

Близнецы

Для вас период с 13 по 20 марта будет особенно напряженным. Больше всего на это будет влиять ретроградный Меркурий, управляющий вашим знаком, и его взаимодействие с Марсом. Критическим днем станет 13 марта. В общении возможны недоразумения, которые легко перерастут в скандал. Не делайте заявлений на эмоциях, если чувствуете, что разговор становится острым, лучше перенести его на другой день. Только спокойствие и контроль помогут избежать конфликта.

Лев

В ближайшие дни вы можете почувствовать сильное эмоциональное давление в отношениях. Причина — Венера в знаке Овна, которая усиливает импульсивность и стремление доказывать свою правоту. Пятница, 13 марта, может стать моментом, когда накопленные эмоции выйдут наружу. В этот день Марс усиливает энергию конфликта, а это значит, что даже небольшой спор может перерасти в серьезный скандал. Не стоит доказывать свою правоту любой ценой. Проявите терпение, дайте любимому человеку высказаться. Напряженный период быстро пройдет.

Рыбы

Наиболее чувствительный для вас период с 14 по 16 марта. Марс в вашем знаке в сочетании с ретроградным Меркурием обострит эмоциональность. Возможны напряженные ситуации, внезапные споры по пустякам. Вы или ваш партнер неправильно поймете друг друга. Чтобы избежать конфликта, не накапливайте обиды и не молчите о своих чувствах. Спокойный и честный разговор может помочь снять напряжение. Проведите приятный день вместе, чтобы восстановить эмоциональную близость.

