Новолуние в Рыбах 20 марта 2026: как привлечь удачу и богатство

Новолуние в Рыбах 20 марта 2026: как привлечь удачу и богатство

Дата публикации 17 марта 2026 16:54
Женщина напротив молодой Луны. Фото: Новини.LIVE

Астрологи называют новолуние 20 марта одним из самых мистических в году, когда мысли и намерения имеют особую силу. Новолунием будет "руководить" знак Рыбы, поэтому интуиция в это время будет как никогда острой. Это шанс для каждого перезапустить жизнь и привлечь новую энергию удачи и финансового достатка.

Новини.LIVE рассказывает, какие простые ритуалы на новолуние в Рыбах помогут притянуть удачу, деньги и новые шансы.

Читайте также:

Как новолуние в Рыбах 20 марта повлияет на жизнь

Влияние Новолуния в Рыбах мы будем ощущать уже с 17 марта и по 22 марта. Это астрологическое событие символизирует завершение старого этапа. Это время внутреннего очищения, прощения и отпускания прошлого. Поскольку энергия Рыб связана с интуицией, мечтами и подсознанием, многие решения будут приходить через ощущения и внутренний голос. А любые мысли и действия будут иметь сильное влияние на будущее.

Эта молодая Луна помогает:

  • избавиться от финансовых блоков и страхов;
  • увидеть новые возможности для дохода;
  • заложить намерения, которые "прорастут" уже в ближайшее время.

Какие простые ритуалы помогут привлечь удачу и деньги

Ритуал очищения пространства от негатива и старой энергии

Перед новолунием стоит избавиться от лишних вещей и беспорядка. Вместе с этим "уходят" старые установки, которые мешают вам зарабатывать больше и добиваться успеха.

Ритуал намерения

Это одна из главных практик, которая помогает привлечь в жизнь желаемое. В день новолуния или вечером перед ним запишите конкретную цель, желание. Важно формулировать четко, к примеру:

  • "я получаю стабильный доход";
  • еще лучше записать конкретную финансовую цель (не "больше денег", а "+1000$ дохода");
  • проговорите свою цель вслух;
  • представьте результат, будто это уже произошло.

Чтобы настроиться на проведение ритуала, найдите время побыть в одиночестве, упорядочить мысли. Зажгите свечи, заварите чай, чтобы расслабиться и освободить ум.

Ритуал "чистого старта"

Ощущение счастья часто блокируется незавершенными эмоциями, а не внешними обстоятельствами. Новолуние — идеальный момент, чтобы закрыть старые истории. Что сделать:

  • напишите, что вас тянет назад (обиды, неудачи, страхи);
  • мысленно "отпустите" это или просто порвите лист, освободите свои эмоции;
  • сознательно сделайте что-то приятное именно в день новолуния, даже мелочь: прогулка, кофе, любимый фильм.

Ритуал "Денежная свеча"

Зажгите свечу и сосредоточьтесь на своем желании. Глядя на пламя, мысленно представляйте, как к вам приходят деньги, новые возможности или мечты становятся реальностью. Важно не просто видеть картинку, а почувствовать эмоции — спокойствие, уверенность, радость. Этот простой ритуал помогает сфокусировать энергию на финансовых целях.

Ритуал с водой на удачу и достаток

Поскольку Рыбы — водный знак, вода усиливает все намерения. Примите душ или ванну и представьте, как вместе с водой с вас смываются проблемы, страхи и финансовые трудности. После этого подумайте о новом уровне жизни, к которому вы стремитесь.

Также делимся другими интересными темами по астрологии

Каким знакам Зодиака вторая половина марта принесет удачу в карьере, финансах и личной жизни.

Какие знаки Зодиака рискуют поссориться с любимым человеком до 20 марта.

Кого из знаков Зодиака ждут судьбоносные встречи в первый месяц весны.

Ольга Зорич
Ольга Зорич
