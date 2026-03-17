Молодик у Рибах 20 березня 2026: як залучити удачу та багатство

Жінка навпроти молодого Місяця. Фото: Новини.LIVE

Астрологи називають молодий Місяць 20 березня одним з наймістичніших у році, коли думки та наміри мають особливу силу. Молодиком "керуватиме" знак Риби, тож інтуїція у цей час буде як ніколи гостра. Це шанс для кожного перезапустити життя та залучити нову енергію удачі й фінансового достатки.

Новини.LIVE розповідає, які прості ритуали на молодик у Рибах допоможуть притягнути удачу, гроші та нові шанси.

Реклама

Читайте також:

Як молодий Місяць у Рибах 20 березня вплине на життя

Вплив Молодика у Рибах ми відчуватимемо вже з 17 березня й по 22 березня. Ця астрологічна подія символізує завершення старого етапу. Це час внутрішнього очищення, прощення і відпускання минулого. Оскільки енергія Риб пов'язана з інтуїцією, мріями та підсвідомістю, багато рішень приходитимуть через відчуття та внутрішній голос. А будь-які думки і дії матимуть сильний вплив на майбутнє.

Цей молодий Місяць допомагає:

позбутися фінансових блоків і страхів;

побачити нові можливості для доходу;

закласти наміри, які "проростуть" уже найближчим часом.

Які прості ритуали допоможуть залучити удачу та гроші

Ритуал очищення простору від негативу та старої енергії

Перед молодиком варто позбутися зайвих речей і безладу. Разом із цим "йдуть" старі установки, які заважають вам заробляти більше та досягати успіху.

Ритуал наміру

Це одна з головних практик, що допомагає привабити у життя бажане. У день молодика або ввечері перед ним запишіть конкретну ціль, бажання. Важливо формулювати чітко, до прикладу:

"я отримую стабільний дохід";

ще краще записати конкретну фінансову ціль (не "більше грошей", а "+1000$ доходу");

проговоріть свою ціль вголос;

уявіть результат, ніби це вже сталося.

Щоб налаштуватися на проведення ритуалу, знайдіть час побути на самоті, упорядкувати думки. Запаліть свічки, заваріть чай, щоб розслабитися та звільнити розум.

Ритуал "чистого старту"

Відчуття щастя часто блокується незавершеними емоціями, а не зовнішніми обставинами. Молодик — ідеальний момент, щоб закрити старі історії. Що зробити:

напишіть, що вас тягне назад (образи, невдачі, страхи);

подумки "відпустіть" це або просто порвіть аркуш, вивільніть свої емоції;

свідомо зробіть щось приємне саме в день молодика, навіть дрібницю: прогулянка, кава, улюблений фільм.

Ритуал "Грошова свічка"

Запаліть свічку та зосередьтеся на своєму бажанні. Дивлячись на полум'я, подумки уявляйте, як до вас приходять гроші, нові можливості або мрії стають реальністю. Важливо не просто бачити картинку, а відчути емоції — спокій, впевненість, радість. Цей простий ритуал допомагає сфокусувати енергію на фінансових цілях.

Ритуал з водою на удачу і достаток

Оскільки Риби — водний знак, вода посилює всі наміри. Прийміть душ або ванну і уявіть, як разом із водою з вас змиваються проблеми, страхи та фінансові труднощі. Після цього подумайте про новий рівень життя, до якого ви прагнете.

