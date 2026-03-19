Весняне рівнодення 2026: як загадати бажання та привабити удачу

Весняне рівнодення 2026: як загадати бажання та привабити удачу

Дата публікації: 19 березня 2026 13:01
Схід сонця, дівчина в українській хустці. Фото: Новини.LIVE

Весняне рівнодення, яке ми зустрінемо 20 березня, — початок астрономічної весни та час, коли тривалість дня і ночі майже однакова. Для наших предків це було свято, що символізувало пробудження природи та остаточне повернення тепла. В астрології — це новий астрологічний рік, коли можна залучити у життя удачу, щастя та здійснити заповітні мрії.

Новини.LIVE розповідає, які ритуали приваблять у життя позитивні зміни та як наблизити здійснення бажань.

Читайте також:

Як загадати бажання у весняне рівнодення 2026

Ритуал "Малюнок мрії"

Цей творчий ритуал наповнює енергією та допомагає дійсно побачити власну мрію. Його потрібно проводити на самоті, не відволікаючись на справи. Що потрібно зробити: 

  1. Візьміть чистий білий аркуш паперу.
  2. Намалюйте себе, не переживайте за художні здібності, адже головне тут не як виглядає малюнок, а що ви вкладаєте в нього.
  3. Поруч із собою намалюйте свою мрію. Це може бути все, що для вас важливо: кохання, дитина, новий дім, автомобіль чи фінансовий достаток.
  4. Зобразіть бажане так, ніби воно вже поруч із вами. Наприклад, якщо це людина — уявіть, що ви тримаєтеся за руки.
  5. Далі візьміть тарілку, покладіть її на малюнок і обведіть контур за годинниковою стрілкою. Намагайтеся зробити коло рівним — воно символізує завершеність і цілісність вашого наміру.
  6. Після цього тричі скажіть вголос: "Щастя є — йому бути тут! Я і є щастя!".
  7. Зніміть тарілку та поставте у центр кола запалену свічку на кілька хвилин. Вогонь допоможе "оживити" ваше бажання та наповнити його силою.
  8. Потім сховайте малюнок у затишне місце.
  9. Протягом 21 дня діставайте його щодня, дивіться на нього уважно, ніби вже живете у цій реальності.
  10. А далі — найважливіше: відпустіть своє бажання. Не прокручуйте його постійно в голові, не сумнівайтеся.

Коли бажання здійсниться, подякуйте й утилізуйте малюнок. Найкраще — спалити його і розвіяти попіл за вітром, як символ завершення і вдячності.

Які ритуали на весняне рівнодення приваблять удачу

Ритуал очищення простору

Рано вранці 20 березня потрібно провести 

маленький і простий обряд. Для нього знадобиться: 

  • сіль;
  • трави (лаванда, шавлія або базилік);
  • чиста вода.

Посипте трохи солі біля дверей і у кутах кімнати – вона вбере негативну енергію. Протріть поверхні водою, настояною на травах, щоб освіжити енергетику оселі. Далі відкрийте навстіж всі вікна, щоб пішло все старе і прийшло все нове. Уявіть, як свіжа енергія наповнює ваш простір.

Ритуал оновлення енергії через стихії

За допомогою цього нехитрого ритуалу, можна позбутися зайвого та привабити у життя удачу. Вам знадобиться:

  • свічка (вогонь);
  • чиста вода (вода);
  • камінь або земля (земля);
  • пахощі або свіже повітря (повітря).

Як правильно виконати:

  1. Запаліть свічку, уявляючи, як вогонь очищає вашу енергію.
  2. Вмийтеся чистою водою, промовляючи: "Я змиваю все старе, відкриваюся новому".
  3. Візьміть камінь або пригорщу землі, відчуйте заземлення, стабільність.
  4. Запаліть пахощі або вийдіть на свіже повітря, глибоко вдихніть і уявіть, як оновлюється ваша енергетика.

Раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку почнуть нове життя після весняного рівнодення.

Яким знакам Зодіаку друга половина березня принесе удачу в різних сферах життя.

Ольга Зорич - Редактор
Ольга Зорич
