Весняне рівнодення 2026: як загадати бажання та привабити удачу

Схід сонця, дівчина в українській хустці.

Весняне рівнодення, яке ми зустрінемо 20 березня, — початок астрономічної весни та час, коли тривалість дня і ночі майже однакова. Для наших предків це було свято, що символізувало пробудження природи та остаточне повернення тепла. В астрології — це новий астрологічний рік, коли можна залучити у життя удачу, щастя та здійснити заповітні мрії.

Новини.LIVE розповідає, які ритуали приваблять у життя позитивні зміни та як наблизити здійснення бажань.

Як загадати бажання у весняне рівнодення 2026

Ритуал "Малюнок мрії"

Цей творчий ритуал наповнює енергією та допомагає дійсно побачити власну мрію. Його потрібно проводити на самоті, не відволікаючись на справи. Що потрібно зробити:

Візьміть чистий білий аркуш паперу. Намалюйте себе, не переживайте за художні здібності, адже головне тут не як виглядає малюнок, а що ви вкладаєте в нього. Поруч із собою намалюйте свою мрію. Це може бути все, що для вас важливо: кохання, дитина, новий дім, автомобіль чи фінансовий достаток. Зобразіть бажане так, ніби воно вже поруч із вами. Наприклад, якщо це людина — уявіть, що ви тримаєтеся за руки. Далі візьміть тарілку, покладіть її на малюнок і обведіть контур за годинниковою стрілкою. Намагайтеся зробити коло рівним — воно символізує завершеність і цілісність вашого наміру. Після цього тричі скажіть вголос: "Щастя є — йому бути тут! Я і є щастя!". Зніміть тарілку та поставте у центр кола запалену свічку на кілька хвилин. Вогонь допоможе "оживити" ваше бажання та наповнити його силою. Потім сховайте малюнок у затишне місце. Протягом 21 дня діставайте його щодня, дивіться на нього уважно, ніби вже живете у цій реальності. А далі — найважливіше: відпустіть своє бажання. Не прокручуйте його постійно в голові, не сумнівайтеся.

Коли бажання здійсниться, подякуйте й утилізуйте малюнок. Найкраще — спалити його і розвіяти попіл за вітром, як символ завершення і вдячності.

Які ритуали на весняне рівнодення приваблять удачу

Ритуал очищення простору

Рано вранці 20 березня потрібно провести

маленький і простий обряд. Для нього знадобиться:

сіль;

трави (лаванда, шавлія або базилік);

чиста вода.

Посипте трохи солі біля дверей і у кутах кімнати – вона вбере негативну енергію. Протріть поверхні водою, настояною на травах, щоб освіжити енергетику оселі. Далі відкрийте навстіж всі вікна, щоб пішло все старе і прийшло все нове. Уявіть, як свіжа енергія наповнює ваш простір.

Ритуал оновлення енергії через стихії

За допомогою цього нехитрого ритуалу, можна позбутися зайвого та привабити у життя удачу. Вам знадобиться:

свічка (вогонь);

чиста вода (вода);

камінь або земля (земля);

пахощі або свіже повітря (повітря).

Як правильно виконати:

Запаліть свічку, уявляючи, як вогонь очищає вашу енергію. Вмийтеся чистою водою, промовляючи: "Я змиваю все старе, відкриваюся новому". Візьміть камінь або пригорщу землі, відчуйте заземлення, стабільність. Запаліть пахощі або вийдіть на свіже повітря, глибоко вдихніть і уявіть, як оновлюється ваша енергетика.

