Весняне рівнодення 2026: як загадати бажання та привабити удачу
Весняне рівнодення, яке ми зустрінемо 20 березня, — початок астрономічної весни та час, коли тривалість дня і ночі майже однакова. Для наших предків це було свято, що символізувало пробудження природи та остаточне повернення тепла. В астрології — це новий астрологічний рік, коли можна залучити у життя удачу, щастя та здійснити заповітні мрії.
Як загадати бажання у весняне рівнодення 2026
Ритуал "Малюнок мрії"
Цей творчий ритуал наповнює енергією та допомагає дійсно побачити власну мрію. Його потрібно проводити на самоті, не відволікаючись на справи. Що потрібно зробити:
- Візьміть чистий білий аркуш паперу.
- Намалюйте себе, не переживайте за художні здібності, адже головне тут не як виглядає малюнок, а що ви вкладаєте в нього.
- Поруч із собою намалюйте свою мрію. Це може бути все, що для вас важливо: кохання, дитина, новий дім, автомобіль чи фінансовий достаток.
- Зобразіть бажане так, ніби воно вже поруч із вами. Наприклад, якщо це людина — уявіть, що ви тримаєтеся за руки.
- Далі візьміть тарілку, покладіть її на малюнок і обведіть контур за годинниковою стрілкою. Намагайтеся зробити коло рівним — воно символізує завершеність і цілісність вашого наміру.
- Після цього тричі скажіть вголос: "Щастя є — йому бути тут! Я і є щастя!".
- Зніміть тарілку та поставте у центр кола запалену свічку на кілька хвилин. Вогонь допоможе "оживити" ваше бажання та наповнити його силою.
- Потім сховайте малюнок у затишне місце.
- Протягом 21 дня діставайте його щодня, дивіться на нього уважно, ніби вже живете у цій реальності.
- А далі — найважливіше: відпустіть своє бажання. Не прокручуйте його постійно в голові, не сумнівайтеся.
Коли бажання здійсниться, подякуйте й утилізуйте малюнок. Найкраще — спалити його і розвіяти попіл за вітром, як символ завершення і вдячності.
Які ритуали на весняне рівнодення приваблять удачу
Ритуал очищення простору
Рано вранці 20 березня потрібно провести
маленький і простий обряд. Для нього знадобиться:
- сіль;
- трави (лаванда, шавлія або базилік);
- чиста вода.
Посипте трохи солі біля дверей і у кутах кімнати – вона вбере негативну енергію. Протріть поверхні водою, настояною на травах, щоб освіжити енергетику оселі. Далі відкрийте навстіж всі вікна, щоб пішло все старе і прийшло все нове. Уявіть, як свіжа енергія наповнює ваш простір.
Ритуал оновлення енергії через стихії
За допомогою цього нехитрого ритуалу, можна позбутися зайвого та привабити у життя удачу. Вам знадобиться:
- свічка (вогонь);
- чиста вода (вода);
- камінь або земля (земля);
- пахощі або свіже повітря (повітря).
Як правильно виконати:
- Запаліть свічку, уявляючи, як вогонь очищає вашу енергію.
- Вмийтеся чистою водою, промовляючи: "Я змиваю все старе, відкриваюся новому".
- Візьміть камінь або пригорщу землі, відчуйте заземлення, стабільність.
- Запаліть пахощі або вийдіть на свіже повітря, глибоко вдихніть і уявіть, як оновлюється ваша енергетика.
Раніше ми розповідали, які знаки Зодіаку почнуть нове життя після весняного рівнодення.
Яким знакам Зодіаку друга половина березня принесе удачу в різних сферах життя.
