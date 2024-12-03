Варварин день в Украине 2024 — что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Верующая, которая ставит свечу в церкви. Фото: Alamy

Сегодня, четвертого декабря, по новому церковному календарю верующие чтят память святой великомученицы Варвары, символизирующей большую силу духа и веру. Узнайте, что категорически запрещается делать в день Варвары, чтобы не навлечь беду.

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В давние времена украинцы очень чтили День святой Варвары или Варварин день. В народе считали, что в этот день атмосфера в мире благословенна и можно было получить поддержку сверху. В Варварин день особенно важно не делать вещи, которые могут навредить.

Изображение святой мученицы Варвары. Фото иллюстративное: Pinterest

Какие вещи категорически запрещается делать в Варварин день

Заниматься прядением

С давних времен люди считали, что в День Варвары лучше не заниматься прядением. Поэтому женщины пытались обходить веретено, оставляя его в стороне, чтобы не привлечь беду.

Ссориться, ругаться и плохо выражаться

Категорически запрещается в этот день также конфликтовать с кем-то, ссориться или плохо высказываться о людях. Особенно это касается невесток и свекрови, где каждое лишнее слово может оставить серьезный отпечаток на сердце.

Употреблять алкогольные напитки

Пить алкоголь в этот день тоже категорически запрещается, ведь в Варварин день рекомендуется сохранять ясный ум и чистые помыслы.

Какие вещи можно делать в Варварин день

Ходить в храм и молиться

Верующие в этот день идут в храмы и молятся, чтобы дети были здоровы. А те, кто не может зачать детей, молятся о том, чтобы Бог помог им в этом.

Заниматься творчеством

В этот день можно смело вязать, шить и заниматься другим видом рукоделия. Согласно народным приметам, изделие, которое вы создадите в этот день, имеет особую благодать.

Еще в этот день можно готовить и наводить порядок в своем доме, а также поддерживать теплые отношения со своими близкими людьми, избегая каких-либо ссор.

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