С Днем святого Валентина 2025 — теплые поздравления для пар и друзей

День святого Валентина 2025 — теплые поздравления для влюбленных
Сегодня самый романтичный праздник года — День святого Валентина, а это прекрасная возможность сказать важные слова друг другу и влюбленным парам. Мы рассказываем, как можно от всего сердца поздравить с этим невероятным праздником в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.
Как поздравить с Днем святого Валентина девушку и жену — стихи и проза
З Днем святого Валентина,
Я Тебе вітаю!
Море радості в коханні,
Я тобі бажаю!
Зорю з неба, перли з дна,
Я тобі дістану!
Бо тебе кохаю я
Ти моя кохана!
***
День святого Валентина
У серце мені увігнав стрілу.
Ти — прекрасна Мальвіна,
І я тебе так люблю!
Я сьогодні — Буратіно,
Завтра буду я П’єро!
Ти завжди моя картина!
Я завжди твоє перо!
***
З Днем закоханих вітаю.
Щастя, радості бажаю.
По секрету я скажу:
Що тобою дорожу!
Хай гаряча же любов
Розганяє твою кров.
Будуть ласки й поцілунки,
А ввечері — дарунки!
***
С Днем святого Валентина, моя девочка! Ты вошла в мою жизнь, словно солнце в пасмурный день, и полностью ее перевернула! Так пусть у тебя все всегда будет хорошо! Цвети и благоухай, мое солнце! С праздником тебя!
***
С праздником, моя дорогая! Всегда улыбайся и радуй меня своей искренней улыбкой! Оставайся всегда такой искренней, доброй, заботливой и счастливой! С Днем влюбленных тебя! Я тебя люблю!
Поздравления с Днем святого Валентина для парня и мужчины — стихи и проза
Кохання — це вічність, кохання — це час,
Воно незабутнє для нас,
Ми будемо разом, я вірю у це,
Із днем Валентина вітаю тебе.
***
Ти поруч, і все прекрасно:
І дощ, і холодний вітер.
Спасибі тобі, мій ясний,
За те, що ти є на світі.
Спасибі за ці губи,
Спасибі за руки ці.
Спасибі тобі, мій коханий,
За те, що ти є на світі.
Ми поруч, але ж могли б
Один одного зовсім не зустріти...
Єдиний мій, дякую
За те, що ти є на світі!
***
С Днем святого Валентина, любимый мой! Желаю тебе крепкого здоровья, задора и успехов! Пусть у тебя в жизни всегда все получается! Оставайся всегда таким любящим, заботливым и добрым! С праздником тебя! Я тебя люблю!
***
С Днем влюбленных, мой любимый муж, моя вторая половинка! Ты — самый лучший в мире, и я очень счастлива, что судьба нас однажды свела! Рядом с тобой я чувствую себя как за каменной стеной! Так что с праздником тебя, моя любовь!
Как поздравить друзей с Днем влюбленных — стихи и проза
В житті, як в казці:
Три бажання,
принцеси, принци і кохання;
Рожеві замки, сині далі,
Хто любить — той перемагає,
Хто вірить і горить душею —
Зійдеться з мрією своєю!
З Днем святого Валентина!
***
День святого Валентина!!!
День закоханих й щасливих.
Люди люблять і чекають,
А чого? Самі не знають.
У цей день все може статись:
Кожен може закохатись.
Будуть серденька співати,
Будуть квіти дарувати,
Будуть усмішки сіяти,
Хлопці на гітарах грати.
Свято ласощів й кохання,
Свято радощів й бажання.
Все червоне і чудове,
Все мрійливе і казкове.
Люди люблять і цілують,
Всім серця свої дарують.
Закохайся у цей вечір —
Зараз буде це доречно!!!
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Примите наши искренние поздравления с этим замечательным праздником! Пусть в вашей жизни всегда царит любовь! С Днем святого Валентина! Будьте счастливы!
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Поздравляем вас с Днем влюбленных и желаем всегда оставаться такими счастливыми! Пусть ваши влюбленные взгляды остаются с вами на долгие годы, а ваши сердца всегда бьются в унисон.
Самые лучшие поздравления с Днем святого Валентина в открытках
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