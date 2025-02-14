С Днем святого Валентина 2025 — теплые поздравления для пар и друзей

Счастливые влюбленные люди с шариками в форме сердец. Фото: CNN

Сегодня самый романтичный праздник года — День святого Валентина, а это прекрасная возможность сказать важные слова друг другу и влюбленным парам. Мы рассказываем, как можно от всего сердца поздравить с этим невероятным праздником в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений.

Читайте также:

Как поздравить с Днем святого Валентина девушку и жену — стихи и проза

З Днем святого Валентина,

Я Тебе вітаю!

Море радості в коханні,

Я тобі бажаю!

Зорю з неба, перли з дна,

Я тобі дістану!

Бо тебе кохаю я

Ти моя кохана!

***

День святого Валентина

У серце мені увігнав стрілу.

Ти — прекрасна Мальвіна,

І я тебе так люблю!

Я сьогодні — Буратіно,

Завтра буду я П’єро!

Ти завжди моя картина!

Я завжди твоє перо!

***

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча же любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А ввечері — дарунки!

***

С Днем святого Валентина, моя девочка! Ты вошла в мою жизнь, словно солнце в пасмурный день, и полностью ее перевернула! Так пусть у тебя все всегда будет хорошо! Цвети и благоухай, мое солнце! С праздником тебя!

***

С праздником, моя дорогая! Всегда улыбайся и радуй меня своей искренней улыбкой! Оставайся всегда такой искренней, доброй, заботливой и счастливой! С Днем влюбленных тебя! Я тебя люблю!

Поздравления с Днем святого Валентина для парня и мужчины — стихи и проза

Кохання — це вічність, кохання — це час,

Воно незабутнє для нас,

Ми будемо разом, я вірю у це,

Із днем Валентина вітаю тебе.

***

Ти поруч, і все прекрасно:

І дощ, і холодний вітер.

Спасибі тобі, мій ясний,

За те, що ти є на світі.

Спасибі за ці губи,

Спасибі за руки ці.

Спасибі тобі, мій коханий,

За те, що ти є на світі.

Ми поруч, але ж могли б

Один одного зовсім не зустріти...

Єдиний мій, дякую

За те, що ти є на світі!

***

С Днем святого Валентина, любимый мой! Желаю тебе крепкого здоровья, задора и успехов! Пусть у тебя в жизни всегда все получается! Оставайся всегда таким любящим, заботливым и добрым! С праздником тебя! Я тебя люблю!

***

С Днем влюбленных, мой любимый муж, моя вторая половинка! Ты — самый лучший в мире, и я очень счастлива, что судьба нас однажды свела! Рядом с тобой я чувствую себя как за каменной стеной! Так что с праздником тебя, моя любовь!

Как поздравить друзей с Днем влюбленных — стихи и проза

В житті, як в казці:

Три бажання,

принцеси, принци і кохання;

Рожеві замки, сині далі,

Хто любить — той перемагає,

Хто вірить і горить душею —

Зійдеться з мрією своєю!

З Днем святого Валентина!

***

День святого Валентина!!!

День закоханих й щасливих.

Люди люблять і чекають,

А чого? Самі не знають.

У цей день все може статись:

Кожен може закохатись.

Будуть серденька співати,

Будуть квіти дарувати,

Будуть усмішки сіяти,

Хлопці на гітарах грати.

Свято ласощів й кохання,

Свято радощів й бажання.

Все червоне і чудове,

Все мрійливе і казкове.

Люди люблять і цілують,

Всім серця свої дарують.

Закохайся у цей вечір —

Зараз буде це доречно!!!

***

Примите наши искренние поздравления с этим замечательным праздником! Пусть в вашей жизни всегда царит любовь! С Днем святого Валентина! Будьте счастливы!

***

Поздравляем вас с Днем влюбленных и желаем всегда оставаться такими счастливыми! Пусть ваши влюбленные взгляды остаются с вами на долгие годы, а ваши сердца всегда бьются в унисон.

Самые лучшие поздравления с Днем святого Валентина в открытках

Поздравление с Днем святого Валентина. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем святого Валентина. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, как правильно гадать на суженого в День святого Валентина.

Ранее мы рассказывали о том, как можно оригинально отпраздновать День влюбленных.

Также мы сообщали о том, где в Украине можно романтично отпраздновать День святого Валентина.