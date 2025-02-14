З Днем святого Валентина 2025 — теплі привітання для пар і друзів

День святого Валентина 2025 — теплі привітання для закоханих
Сьогодні найромантичніше свято року — День святого Валентина, а це чудова нагода сказати важливі слова одне одному і закоханим парам. Ми розповідаємо, як можна від усього серця привітати з цим неймовірним святом у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.
Як привітати з Днем святого Валентина дівчину і дружину — вірші та проза
З Днем святого Валентина,
Я Тебе вітаю!
Море радості в коханні,
Я тобі бажаю!
Зорю з неба, перли з дна,
Я тобі дістану!
Бо тебе кохаю я
Ти моя кохана!
***
День святого Валентина
У серце мені увігнав стрілу.
Ти — прекрасна Мальвіна,
І я тебе так люблю!
Я сьогодні — Буратіно,
Завтра буду я П’єро!
Ти завжди моя картина!
Я завжди твоє перо!
***
З Днем закоханих вітаю.
Щастя, радості бажаю.
По секрету я скажу:
Що тобою дорожу!
Хай гаряча же любов
Розганяє твою кров.
Будуть ласки й поцілунки,
А ввечері — дарунки!
***
З Днем святого Валентина, моя дівчинко! Ти увійшла у моє життя, немов сонце у похмурий день, і повністю його перевернула! Тож нехай у тебе все завжди буде добре! Квітни і пахни, моє сонце! Зі святом тебе!
***
Зі святом, моя люба! Завжди посміхайся і радуй мене своєю щирою посмішкою! Залишайся завжди такою щирою, доброю, турботливою і щасливою! З Днем закоханих тебе! Я тебе кохаю!
Привітання з Днем святого Валентина для хлопця і чоловіка — вірші та проза
Кохання — це вічність, кохання — це час,
Воно незабутнє для нас,
Ми будемо разом, я вірю у це,
Із днем Валентина вітаю тебе.
***
Ти поруч, і все прекрасно:
І дощ, і холодний вітер.
Спасибі тобі, мій ясний,
За те, що ти є на світі.
Спасибі за ці губи,
Спасибі за руки ці.
Спасибі тобі, мій коханий,
За те, що ти є на світі.
Ми поруч, але ж могли б
Один одного зовсім не зустріти...
Єдиний мій, дякую
За те, що ти є на світі!
***
З Днем святого Валентина, коханий мій! Бажаю тобі міцного здоров’я, завзяття та успіхів! Нехай у тебе в житті завжди все виходить! Залишайся завжди таким люблячим, турботливим і добрим! Зі святом тебе! Я тебе кохаю!
***
З Днем закоханих, мій коханий чоловік, моя друга половинка! Ти – найкращий у світі, і я дуже щаслива, що доля нас одного разу звела! Поруч із тобою я відчуваю себе як за кам’яною стіною! Тож зі святом тебе, моє кохання!
Як привітати друзів із Днем закоханих — вірші та проза
В житті, як в казці:
Три бажання,
принцеси, принци і кохання;
Рожеві замки, сині далі,
Хто любить — той перемагає,
Хто вірить і горить душею —
Зійдеться з мрією своєю!
З Днем святого Валентина!
***
День святого Валентина!!!
День закоханих й щасливих.
Люди люблять і чекають,
А чого? Самі не знають.
У цей день все може статись:
Кожен може закохатись.
Будуть серденька співати,
Будуть квіти дарувати,
Будуть усмішки сіяти,
Хлопці на гітарах грати.
Свято ласощів й кохання,
Свято радощів й бажання.
Все червоне і чудове,
Все мрійливе і казкове.
Люди люблять і цілують,
Всім серця свої дарують.
Закохайся у цей вечір —
Зараз буде це доречно!!!
***
Прийміть наші щирі привітання з цим чудовим святом! Нехай у вашому житті завжди панує кохання! З Днем святого Валентина! Будьте щасливими!
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Вітаємо вас із Днем закоханих і бажаємо завжди залишатися такими щасливими! Нехай ваші закохані погляди залишаються із вами на довгі роки, а ваші серця завжди б’ються в унісон.
Найкращі привітання із Днем святого Валентина у листівках
Нагадаємо, ми писали про те, як правильно ворожити на судженого у День святого Валентина.
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