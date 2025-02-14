З Днем святого Валентина 2025 — теплі привітання для пар і друзів

Щасливі закохані люди з кульками у формі сердець. Фото: CNN

Сьогодні найромантичніше свято року — День святого Валентина, а це чудова нагода сказати важливі слова одне одному і закоханим парам. Ми розповідаємо, як можна від усього серця привітати з цим неймовірним святом у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань.

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Як привітати з Днем святого Валентина дівчину і дружину — вірші та проза

З Днем святого Валентина,

Я Тебе вітаю!

Море радості в коханні,

Я тобі бажаю!

Зорю з неба, перли з дна,

Я тобі дістану!

Бо тебе кохаю я

Ти моя кохана!

***

День святого Валентина

У серце мені увігнав стрілу.

Ти — прекрасна Мальвіна,

І я тебе так люблю!

Я сьогодні — Буратіно,

Завтра буду я П’єро!

Ти завжди моя картина!

Я завжди твоє перо!

***

З Днем закоханих вітаю.

Щастя, радості бажаю.

По секрету я скажу:

Що тобою дорожу!

Хай гаряча же любов

Розганяє твою кров.

Будуть ласки й поцілунки,

А ввечері — дарунки!

***

З Днем святого Валентина, моя дівчинко! Ти увійшла у моє життя, немов сонце у похмурий день, і повністю його перевернула! Тож нехай у тебе все завжди буде добре! Квітни і пахни, моє сонце! Зі святом тебе!

***

Зі святом, моя люба! Завжди посміхайся і радуй мене своєю щирою посмішкою! Залишайся завжди такою щирою, доброю, турботливою і щасливою! З Днем закоханих тебе! Я тебе кохаю!

Привітання з Днем святого Валентина для хлопця і чоловіка — вірші та проза

Кохання — це вічність, кохання — це час,

Воно незабутнє для нас,

Ми будемо разом, я вірю у це,

Із днем Валентина вітаю тебе.

***

Ти поруч, і все прекрасно:

І дощ, і холодний вітер.

Спасибі тобі, мій ясний,

За те, що ти є на світі.

Спасибі за ці губи,

Спасибі за руки ці.

Спасибі тобі, мій коханий,

За те, що ти є на світі.

Ми поруч, але ж могли б

Один одного зовсім не зустріти...

Єдиний мій, дякую

За те, що ти є на світі!

***

З Днем святого Валентина, коханий мій! Бажаю тобі міцного здоров’я, завзяття та успіхів! Нехай у тебе в житті завжди все виходить! Залишайся завжди таким люблячим, турботливим і добрим! Зі святом тебе! Я тебе кохаю!

***

З Днем закоханих, мій коханий чоловік, моя друга половинка! Ти – найкращий у світі, і я дуже щаслива, що доля нас одного разу звела! Поруч із тобою я відчуваю себе як за кам’яною стіною! Тож зі святом тебе, моє кохання!

Як привітати друзів із Днем закоханих — вірші та проза

В житті, як в казці:

Три бажання,

принцеси, принци і кохання;

Рожеві замки, сині далі,

Хто любить — той перемагає,

Хто вірить і горить душею —

Зійдеться з мрією своєю!

З Днем святого Валентина!

***

День святого Валентина!!!

День закоханих й щасливих.

Люди люблять і чекають,

А чого? Самі не знають.

У цей день все може статись:

Кожен може закохатись.

Будуть серденька співати,

Будуть квіти дарувати,

Будуть усмішки сіяти,

Хлопці на гітарах грати.

Свято ласощів й кохання,

Свято радощів й бажання.

Все червоне і чудове,

Все мрійливе і казкове.

Люди люблять і цілують,

Всім серця свої дарують.

Закохайся у цей вечір —

Зараз буде це доречно!!!

***

Прийміть наші щирі привітання з цим чудовим святом! Нехай у вашому житті завжди панує кохання! З Днем святого Валентина! Будьте щасливими!

***

Вітаємо вас із Днем закоханих і бажаємо завжди залишатися такими щасливими! Нехай ваші закохані погляди залишаються із вами на довгі роки, а ваші серця завжди б’ються в унісон.

Найкращі привітання із Днем святого Валентина у листівках

Привітання з Днем святого Валентина. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Днем святого Валентина. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно ворожити на судженого у День святого Валентина.

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