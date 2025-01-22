С Днем Соборности Украины 2025 — самые лучшие поздравления в стихах, прозе, открытках

Украинцы на праздновании Дня Соборности. Фото: УНИАН

Каждый украинец знает, что каждый год 22 января страна отмечает важный государственный праздник — День Соборности Украины. Мы рассказываем, как можно поздравить близких с этим великим днем в теплых стихах, искренней прозе и ярких открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений с Днем Соборности Украины.

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З Днем соборності, свободи і єднання!

Кожен день — із вечора до рання

Хай дарує Вам приємні миті,

Будете завжди теплом зігріті.

***

День соборності відзначить

Український весь народ,

Кожен українець щастя

У це свято нехай знайде,

Згадаймо ми сьогодні разом

Про єдність всієї країни,

Світ панує нехай в Україні,

І не буде нехай війни!

***

В День соборності бажаю

Миру, щастя і тепла,

Щоби єдність українців

Найміцнішою була!

Хай зі святом прийде спокій,

Затишок у кожен дім,

Сили, радості, натхнення

Я бажаю нам усім!

Поздравления с Днем Соборности Украины — искренняя проза

От всего сердца поздравляю вас с Днем Соборности Украины! Пусть наконец наступит мир на земле, а каждый украинец гордится тем, что он родился в Украине! И помните, что мы — единый народ, которого не сломает ни одна российская агрессия! С праздником!

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С праздником! Желаю спокойной, мирной и счастливой жизни. Пусть каждый день ваша жизнь становится лучше! С Днем Соборности Украины!

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С Днем Соборности Украины! Пусть в каждом украинском доме всегда будет мир и согласие, а над каждым украинским гражданином — чистое и спокойное небо! Давайте объединимся ради свободного будущего! Слава Украине!

Поздравления с Днем Соборности Украины в открытках

Поздравление с Днем Соборности Украины. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем Соборности Украины. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Днем Соборности Украины. Фото иллюстративное: Pinterest

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