С Днем Соборности Украины 2025 — самые лучшие поздравления в стихах, прозе, открытках

День Соборности Украины 2025 — открытки и поздравления
Каждый украинец знает, что каждый год 22 января страна отмечает важный государственный праздник — День Соборности Украины. Мы рассказываем, как можно поздравить близких с этим великим днем в теплых стихах, искренней прозе и ярких открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений с Днем Соборности Украины.
Как поздравить с Днем Соборности Украины — теплые стихи на украинском
З Днем соборності, свободи і єднання!
Кожен день — із вечора до рання
Хай дарує Вам приємні миті,
Будете завжди теплом зігріті.
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День соборності відзначить
Український весь народ,
Кожен українець щастя
У це свято нехай знайде,
Згадаймо ми сьогодні разом
Про єдність всієї країни,
Світ панує нехай в Україні,
І не буде нехай війни!
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В День соборності бажаю
Миру, щастя і тепла,
Щоби єдність українців
Найміцнішою була!
Хай зі святом прийде спокій,
Затишок у кожен дім,
Сили, радості, натхнення
Я бажаю нам усім!
Поздравления с Днем Соборности Украины — искренняя проза
От всего сердца поздравляю вас с Днем Соборности Украины! Пусть наконец наступит мир на земле, а каждый украинец гордится тем, что он родился в Украине! И помните, что мы — единый народ, которого не сломает ни одна российская агрессия! С праздником!
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С праздником! Желаю спокойной, мирной и счастливой жизни. Пусть каждый день ваша жизнь становится лучше! С Днем Соборности Украины!
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С Днем Соборности Украины! Пусть в каждом украинском доме всегда будет мир и согласие, а над каждым украинским гражданином — чистое и спокойное небо! Давайте объединимся ради свободного будущего! Слава Украине!
Поздравления с Днем Соборности Украины в открытках
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