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День Соборності України 2025 — листівки та привітання

22 січня 2025 06:03
Світлана Конюшенко - Редактор
З Днем Соборності України 2025 — найкращі привітання у віршах, прозі, листівках
Українці на святкуванні Дня Соборності. Фото: УНІАН
Світлана Конюшенко - Редактор

Кожен українець знає, що щороку 22 січня країна відзначає важливе державне свято — День Соборності України. Ми розповідаємо, як можна привітати найближчих з цим великим днем у теплих віршах, щирій прозі та яскравих листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань з Днем Соборності України.

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З Днем соборності, свободи і єднання!

Кожен день — із вечора до рання

Хай дарує Вам приємні миті,

Будете завжди теплом зігріті.

***

День соборності відзначить

Український весь народ,

Кожен українець щастя

У це свято нехай знайде,

Згадаймо ми сьогодні разом

Про єдність всієї країни,

Світ панує нехай в Україні,

І не буде нехай війни!

***

В День соборності бажаю

Миру, щастя і тепла,

Щоби єдність українців

Найміцнішою була!

Хай зі святом прийде спокій,

Затишок у кожен дім,

Сили, радості, натхнення

Я бажаю нам усім!

Привітання з Днем Соборності України — щира проза

Від усього серця вітаю вас з Днем Соборності України! Нехай нарешті настане мир на землі, а кожен українець пишається тим, що він народився в Україні! І пам’ятайте, що ми — єдиний народ, якого не зламає жодна російська агресія! Зі святом!

***

Зі святом! Бажаю спокійного, мирного і щасливого життя. Нехай щодня ваше життя стає кращим! З Днем Соборності України!

***

З Днем Соборності України! Нехай у кожній українській оселі завжди буде мир і злагода, а над кожним українським громадянином — чисте і спокійне небо! Єднаймося заради вільного майбутнього! Слава Україні!

Привітання з Днем Соборності України у листівках

Открытка
Привітання з Днем Соборності України. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем Соборності України. Фото ілюстративне: Pinterest
Открытка
Привітання з Днем Соборності України. Фото ілюстративне: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, коли українці святкуватимуть День матері в 2025 році. 

Раніше ми розповідали про те, коли в Україні буде Великдень у 2025 році та які є традиції. 

Також ми повідомляли про те, коли українці відзначатимуть День студента в 2025 році.

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