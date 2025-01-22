З Днем Соборності України 2025 — найкращі привітання у віршах, прозі, листівках

День Соборності України 2025 — листівки та привітання
Кожен українець знає, що щороку 22 січня країна відзначає важливе державне свято — День Соборності України. Ми розповідаємо, як можна привітати найближчих з цим великим днем у теплих віршах, щирій прозі та яскравих листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань з Днем Соборності України.
Як привітати з Днем Соборності України — теплі вірші українською
З Днем соборності, свободи і єднання!
Кожен день — із вечора до рання
Хай дарує Вам приємні миті,
Будете завжди теплом зігріті.
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День соборності відзначить
Український весь народ,
Кожен українець щастя
У це свято нехай знайде,
Згадаймо ми сьогодні разом
Про єдність всієї країни,
Світ панує нехай в Україні,
І не буде нехай війни!
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В День соборності бажаю
Миру, щастя і тепла,
Щоби єдність українців
Найміцнішою була!
Хай зі святом прийде спокій,
Затишок у кожен дім,
Сили, радості, натхнення
Я бажаю нам усім!
Привітання з Днем Соборності України — щира проза
Від усього серця вітаю вас з Днем Соборності України! Нехай нарешті настане мир на землі, а кожен українець пишається тим, що він народився в Україні! І пам’ятайте, що ми — єдиний народ, якого не зламає жодна російська агресія! Зі святом!
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Зі святом! Бажаю спокійного, мирного і щасливого життя. Нехай щодня ваше життя стає кращим! З Днем Соборності України!
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З Днем Соборності України! Нехай у кожній українській оселі завжди буде мир і злагода, а над кожним українським громадянином — чисте і спокійне небо! Єднаймося заради вільного майбутнього! Слава Україні!
Привітання з Днем Соборності України у листівках
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