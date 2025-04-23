Что можно подарить дочке на День дочери 2025 — интересные идеи, советы

Женщина, которая раскрывает подарок с маленькой дочкой. Фото: Freepik

В пятницу, 25 апреля 2025 года, в Украине будут отмечать замечательный семейный праздник — День дочери, который становится все популярнее с каждым годом. Мы рассказываем, какой интересный подарок можно сделать своей дочери в зависимости от возраста, чтобы с ее лица не сходила улыбка.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями подарка к празднику.

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Что подарить дочке на День дочери

Подарок маленькой дочери

Если у вас маленькая дочь, которая любит играть куклами или какими-то наборами творчества, можете подарить ей именно это. Купите ей какую-то красивую куклу или тематический набор, который позволит ей не только играть, но и проявить свои способности в определенной профессии.

Это может быть маленький набор детской посуды, утюг или комплект стилиста. Когда дочь будет играть в какую-то профессию, вы сможете увидеть, к чему у нее способности и какое у нее может быть будущее.

Подарок маленькой девочке. Фото: Freepik

Подарок дочке-школьнице

Если ваша дочь ходит в школу, здесь придется найти к ней немного другой подход. Можете выбрать ей на подарок наборы для вышивания или создания витражей, которые помогут ей делать интересные вещи. Возможно она давно мечтает об энциклопедии или книге любимого автора.

Также вы можете подарить ей набор шахмат или трафареты, которыми она сможет разрисовывать одежду.

Подарок дочке-подростку

К сожалению, современным подросткам очень трудно угодить, поэтому над подарком придется немного посидеть. Самой лучшей идеей на День дочери будет поход по магазинам. Отправляйтесь с дочерью в торговый центр и купите ей какие-то вещи, ведь, вероятно, она хочет обновить свой гардероб.

Также вы можете сводить свою дочь в кинотеатр на какой-то интересный фильм или мультик, если она еще их смотрит.

Девочка, которая открывает подарок. Фото: Freepik

Подарок взрослой дочери

Дочерям, которые уже выросли, подарки уже не так важны, как внимание мамы, особенно если вы живете в разных городах. Можете не дарить своей дочери ничего, если она взрослая, главное — уделите ей внимание, которого ей, вероятно, так не хватает.

Можете собраться вместе за столом в семейном кругу, пересмотреть фотографии и вспомнить какие-то смешные ситуации.

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