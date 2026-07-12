Астрологи назвали знаки Зодиака, которые к концу июля 2026 оставят проблемы в прошлом

Зодиакальный круг, красивая улыбающаяся девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Из-за влияния ретроградного Меркурия начало июля стало для многих испытанием на выносливость. Но во второй половине месяца энергетика постепенно меняется: открывается пространство для новых возможностей. Астрологи говорят: четыре знака Зодиака оставят проблемы позади уже к концу июля.

Новини.LIVE рассказывает, кто из знаков Зодиака забудет о невзгодах уже скоро.

Лев

С первой половиной месяца заканчивается и период неопределенности. Вы увидите перспективы в карьере, финансах и личной жизни. Это будет особенно благоприятное время для запуска новых проектов, переговоров, собеседований и важных знакомств. Не откладывайте важные решения на период после 23 июля.

Рак

Июль станет временем завершения эмоционально сложного этапа. Астрологи прогнозируют улучшение финансовой ситуации, стабилизацию семейных дел. К концу месяца вы можете получить приятную новость, которая поможет окончательно закрыть вопрос, давно не дававший покоя. Также это хорошее время для восстановления отношений с людьми, с которыми ранее возникли недоразумения. Не бойтесь завершать старые дела.

Дева

Конец июля принесет вам внутреннее облегчение. Ситуация начнет выравниваться, и вы сможете четче увидеть свои цели, найти ответы на вопросы. Растет вероятность успешного решения рабочих вопросов. Уделите внимание планированию августа, определите главные приоритеты и не распыляйте силы на второстепенные задачи.

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Стрелец

Вы наконец почувствуете уверенность в собственных силах, которой так долго не хватало. К концу июля появятся новые профессиональные перспективы. Вашим главным преимуществом станет открытость к новому. Астрологи отмечают, что началом важного жизненного этапа станут полезные знакомства, поездки или обучение. Поэтому не отказывайтесь от нового только из-за страха перемен.

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