Гороскоп на июль 2026: какие знаки Зодиака выйдут из черной полосы благодаря Юпитеру в Льве

Зодиакальный круг, Юпитер во Льве, красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Планета большой удачи Юпитер перешла в знак Льва 30 июня, где будет находиться вплоть до июля 2027 года. Для некоторых представителей зодиакального круга июль 2026 года станет той самой точкой, после которой жизнь начнет налаживаться. Эти знаки Зодиака наконец-то оставят позади невзгоды и вздохнут полной грудью.

Новини.LIVE делится прогнозом астрологов о том, кто же наконец выйдет из жизненной черной полосы.

Что означает Юпитер в Льве в июле 2026

Астрологи называют переход Юпитера в знак Льва одним из ключевых астрологических событий 2026 года. Эта планета символизирует развитие, обилие и новые возможности. Под ее влиянием многие люди почувствуют желание действовать более решительно, воплощать давние мечты и не бояться перемен.

А наибольшую поддержку получат:

Львы;

Овны;

Стрельцы;

Скорпионы.

Лев

Для вас начинается один из самых перспективных периодов за последние годы. Юпитер, вошедший в ваш знак, усиливает харизму, придает смелости. Возможны интересные предложения по работе, новые знакомства или важное событие в личной жизни. Не бойтесь заявлять о себе и браться за масштабные проекты. Вселенная будет подталкивать вас к успеху.

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Овен

Юпитер в Льве активизирует сферу творчества, самореализации, любви и вдохновения. Вы почувствуете, что энергии стало больше, а проблемы уже не кажутся такими непреодолимыми. Особенно удачно будут складываться новые начинания, переговоры и дела, требующие смелости. Не позволяйте прошлым неудачам определять ваше будущее.

Стрелец

Юпитер — ваша планета-покровитель. А его переход в дружественный огненный знак Льва обещает принести новые перспективы, интересные путешествия, обучение или знакомства, которые повлияют на ваше будущее. Перед вами откроются возможности, которых ещё несколько месяцев назад просто не существовало. Не отказывайтесь от шансов только из-за страха ошибиться.

Скорпион

Июль 2026 года станет месяцем, когда долгая борьба начнёт приносить результаты. Юпитер в Льве поможет увидеть перспективу там, где еще недавно были лишь сомнения. Особенно это касается профессиональной деятельности, финансов и важных жизненных решений. Черная полоса постепенно останется в прошлом, если вы не побоитесь взять на себя ответственность за собственное будущее.

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