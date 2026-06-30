Гороскоп на июль 2026 для всех знаков Зодиака: какие сюрпризы ждут

Зодиакальный круг, загадочная красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Июль 2026 года кардинально изменит привычный ход жизни. Астрологи делятся оптимистичным прогнозом: практически для каждого знака Зодиака это будет время новых возможностей, переосмысления и важных решений.

Новини.LIVE со ссылкой на RUSSH рассказывают, что ждет каждый знак Зодиака в июле 2026 года.

Каким будет июль 2026: астрологический прогноз

Главная тема июля — переоценка жизненных приоритетов. Практически весь месяц пройдет под влиянием ретроградного Меркурия в Раке, который будет побуждать вернуться к незавершенным делам, старым разговорам и решениям. В то же время ретроградными станут Сатурн и Нептун, даря возможность взглянуть на ситуации под новым углом, избавиться от устаревших убеждений и подготовиться к новому жизненному этапу. После 23 июля, когда начнется сезон Льва, энергии станет больше. Захочется творить, смело заявлять о себе, воплощать идеи и получать удовольствие от жизни.

Гороскоп на июль 2026 для всех знаков Зодиака

Овен

Июль заставит вас немного притормозить, но это пойдет только на пользу. Вселенная как будто предлагает сделать паузу и честно ответить себе, ведет ли выбранный путь туда, куда вы действительно хотите попасть. Особенно благоприятным месяц станет для тех, кто задумывался о переезде, ремонте или смене места жительства.

Телец

Начало июля способно порадовать приятными новостями. В конце месяца станет понятно, в каком направлении движется ваша карьера. Ваши усилия могут наконец получить заслуженное признание. Появится шанс сделать важный профессиональный шаг.

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Близнецы

Вас ждут большие финансовые возможности. Ключевую роль сыграет человек из вашего ближайшего окружения. Вторая половина месяца принесет больше общения, поездок и новых знакомств. Это хорошее время для обучения и расширения кругозора.

Рак

Июль станет для вас месяцем глубокого переосмысления. Вы можете много размышлять о своей жизни, достижениях и изменениях, которые уже произошли. Стоит честно ответить себе на вопрос, что приносит ощущение счастья. Решения, принятые в этом месяце, могут определить следующие полгода.

Лев

Для вас начинается очень важный жизненный цикл. Июль постепенно поможет оставить позади роли, обязанности или привычки, которые уже утратили актуальность.

Это прекрасный момент для обновления себя. Полнолуние в конце месяца принесет важные новости в сфере личных отношений.

Дева

После довольно спокойного периода вы снова окажетесь в центре внимания. Ваши идеи, внешность, профессиональные способности и харизма станут особенно заметными. Также июль будет благоприятен для знакомств. Не отказывайтесь от новых контактов.

Весы

В июле появятся первые результаты вашей длительной работы, а вместе с ними — новые возможности. В отношениях наступит период откровенных разговоров. Пришло время перестать жить одними надеждами и начать смотреть на реальность.

Скорпион

Июль будет вдохновлять вас выходить за пределы привычного. Не удивляйтесь, если возникнут вопросы о будущем, семье или личных ценностях. Ответы придут постепенно, если вы не будете торопиться и позволите событиям развиваться естественно.

Стрелец

Этот месяц научит вас больше доверять своим чувствам. Вы поймете, что настоящая сила заключается в способности открыто говорить о собственных желаниях. Смело высказывайте свои идеи.

Козерог

Личные отношения выходят на первый план. Июль станет подходящим временем для откровенного разговора. Также вы начнете по-другому смотреть на понятия дома, комфорта и безопасности.

Водолей

Для вас июль станет началом большого периода перемен. Судьба будет все чаще подталкивать вас выходить из зоны комфорта. Полнолуние в вашем знаке поможет увидеть собственную жизнь совсем по-другому. Вы почувствуете, что настал момент смело заявить о себе и реализовать давно задуманные планы.

Рыбы

Июль напомнит, что ваши знания, опыт и талант заслуживают достойного вознаграждения. Это благоприятное время для смены работы, повышения стоимости своих услуг. Стоит действовать смело.

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