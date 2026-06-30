Гороскоп на липень 2026 для всіх знаків Зодіаку: яких сюрпризів чекати

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Липень 2026 кардинально змінить звичний хід життя. Астрологи діляться оптимістичним прогнозом: практично для кожного знака Зодіаку це буде час нових можливостей, переосмислення та важливих рішень.

Новини.LIVE з посиланням на RUSSH розповідає, що чекає на кожен знак Зодіаку у липні 2026.

Яким буде липень 2026: астрологічний прогноз

Головна тема липня — переоцінка життєвих пріоритетів. Практично увесь місяць пройде під впливом ретроградного Меркурія у Раку, який спонукатиме повернутися до незавершених справ, старих розмов і рішень. Водночас ретроградними стануть Сатурн і Нептун, несучи із собою можливість побачити ситуації під новим кутом, позбутися застарілих переконань і підготуватися до нового життєвого етапу. Після 23 липня, коли розпочнеться сезон Лева, енергії стане більше. Захочеться творити, сміливо заявляти про себе, реалізовувати ідеї та отримувати задоволення від життя.

Гороскоп на липень 2026 для всіх знаків Зодіаку

Овен

Липень змусить вас трохи пригальмувати, але це піде лише на користь. Всесвіт ніби пропонує зробити паузу й чесно відповісти собі, чи веде обраний шлях туди, куди ви справді хочете потрапити. Особливо сприятливим місяць стане для тих, хто замислювався про переїзд, ремонт або зміну місця проживання.

Телець

Початок липня здатен порадувати приємними новинами. Наприкінці місяця стане зрозуміло, куди рухається ваша кар'єра. Ваші зусилля можуть нарешті отримати заслужене визнання. З'явиться шанс зробити важливий професійний крок.

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Близнюки

На вас чекають великі фінансові можливості. Ключову роль відіграє людина з вашого близького оточення. Друга половина місяця принесе більше спілкування, поїздок і нових знайомств. Це гарний час для навчання та розширення кругозору.

Рак

Липень стане для вас місяцем глибокого переосмислення. Ви можете багато думати про власне життя, досягнення та зміни, які вже відбулися. Варто чесно відповісти собі, що приносить відчуття щастя. Рішення, ухвалені цього місяця, можуть визначити наступні пів року.

Лев

Для вас починається дуже важливий життєвий цикл. Липень поступово допоможе залишити позаду ролі, обов'язки чи звички, які вже втратили актуальність.

Це чудовий момент для оновлення себе. Повня наприкінці місяця принесе важливі новини у сфері особистих стосунків.

Діва

Після досить спокійного періоду ви знову опинитеся в центрі уваги. Ваші ідеї, зовнішність, професійні здібності та харизма стануть особливо помітними.

Також липень сприятиме знайомствам. Не відмовляйтеся від нових контактів.

Терези

У липні з'являться перші результати вашої тривалої роботи, а разом із ними — нові можливості. У стосунках настане період чесних розмов. Настав час перестати жити лише надіями та почати дивитися на реальність.

Скорпіон

Липень надихатиме вас виходити за межі звичного. Не дивуйтеся, якщо виникнуть питання про майбутнє, сім'ю чи особисті цінності. Відповіді прийдуть поступово, якщо ви не поспішатимете й дозволите подіям розгортатися природно.

Стрілець

Цей місяць навчить вас більше довіряти своїм почуттям. Ви зрозумієте, що справжня сила полягає у здатності відкрито говорити про власні бажання. Сміливо висловлюйте свої ідеї.

Козеріг

Особисті стосунки виходять на перший план. Липень стане слушним часом для відвертої розмови. Також ви почнете інакше дивитися на поняття дому, комфорту та безпеки.

Водолій

Для вас липень стане початком великого періоду змін. Доля дедалі частіше підштовхуватиме виходити із зони комфорту. Повня у вашому знаку допоможе побачити власне життя зовсім по-іншому. Ви відчуєте, що настав момент сміливо заявити про себе та реалізувати давно задумані плани.

Риби

Липень нагадає, що ваші знання, досвід і талант заслуговують на гідну винагороду. Це сприятливий час для зміни роботи, підвищення вартості своїх послуг. Варто діяти сміливо.

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