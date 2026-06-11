Ретроградний Меркурій у червні 2026: коли чекати, що готує та як пережити

Красива дівчина, ретроградний Меркурій. Колаж: Новини.LIVE

Червень принесе подію, якої побоюються мільйони людей у всьому світі — ретроградний Меркурій. Цей астрологічний період традиційно пов'язують із затримками, непорозуміннями та технічними збоями. Цього разу планета рухатиметься у знаку Рака, тож на перший план вийдуть теми родини та дому. Астрологи вже наголошують, цей час не обов'язково стане джерелом проблем, навпаки, він може допомогти навести лад у житті.

Новини.LIVE розповідає, коли почнеться ретроградний Меркурій у червні 2026 року, що він принесе та як підготуватися до його впливу.

Коли почнеться ретроградний Меркурій у червні 2026 року

Меркурій розпочне ретроградний рух 29 червня, а завершить його 23 липня. Але астрологи наголошують, що його вплив відчуватиметься значно раніше через так звану тіньову фазу, яка розпочнеться приблизно 12-13 червня. Багато спеціалістів називають 18 червня умовною межею, до якої бажано завершити найважливіші справи, оформити документи та поставити крапку в питаннях, що потребують чіткості.

Важливий період до 18 червня: що слід встигнути зробити

В астрології Меркурій символізує комунікацію, навчання, поїздки, документи, техніку, переговори та ділові домовленості. Під час його ретроградного руху ці сфери стають найбільш нестабільними. Тому до середини червня варто розібратися з усіма справами, які пов'язані з цими сферами.

Поки ретроградний Меркурій ще не набрав сили, варто корисно заздалегідь:

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завершити оформлення документів і договорів;

закрити важливі робочі завдання;

перевірити бронювання подорожей і відпусток;

підтвердити домовленості та зустрічі;

провести важливі переговори;

здійснити заплановані великі покупки;

подбати про цифрову безпеку (резервне копіювання файлів, оновлення паролів, перевірка роботи смартфона, ноутбука тощо).

Ретроградний Меркурій у Раку: що готує цей період

Оскільки Меркурій проходитиме через знак Рак, особливо гостро постануть питання пов'язані з домом, сім'єю, спогадами, минулим та внутрішнім комфортом. В цей час можуть несподівано нагадати про себе старі сімейні історії, невирішені суперечки або питання, які тривалий час залишалися без відповіді. Дехто зустріне людей із минулого, а хтось повернеться до тем, які колись відклав через брак часу чи сил. Водночас цей період може стати чудовою нагодою для примирення, відновлення важливих зв'язків, наведення ладу вдома та переосмислення власних життєвих пріоритетів.

Ретроградний Меркурій у червні 2026: які ризики називають астрологи

Під час ретроградного Меркурія астрологи традиційно радять бути уважнішими до деталей. Найчастіше в цей період можливі такі труднощі:

непорозуміння у спілкуванні;

помилки в документах;

затримки транспорту та подорожей;

технічні несправності;

плутанина у фінансових питаннях;

втрата важливої інформації;

повернення старих конфліктів.

Оскільки ретроградність припаде на сезон літніх відпусток, особливо уважно варто перевіряти квитки, бронювання житла та маршрути поїздок.

Що не можна робити під час ретроградного Меркурія

Астрологи кажуть: життя не потрібно ставити на паузу, однак деякі рішення бажано ухвалювати з більшою обережністю. Під час ретроградного Меркурія не варто:

поспішати з підписанням важливих контрактів;

здійснювати дорогі покупки без ретельної перевірки;

приймати імпульсивних рішень на емоціях;

ігнорувати дрібні помилки в документах;

довіряти неперевіреній інформації;

запускати масштабні проєкти без запасного плану.

Як пережити ретроградний Меркурій без потрясінь

Головний секрет цього періоду полягає не в боротьбі з ним, а в правильному налаштуванні власного ритму життя. Замість поспіху корисніше обрати уважність, замість ризику — додаткову перевірку, а замість нових авантюр — завершення старих справ.

Ретроградний Меркурій у Раку добре підходить для:

ревізії планів;

наведення порядку в документах;

аналізу цілей;

відновлення втрачених контактів;

вирішення давніх сімейних питань;

внутрішньої роботи над собою;

переоцінки того, що справді має значення.

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