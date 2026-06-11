Ретроградный Меркурий в июне 2026: когда ожидать, что он готовит и как пережить

Красивая девушка, ретроградный Меркурий. Коллаж: Новини.LIVE

Июнь принесет событие, которого опасаются миллионы людей по всему миру — ретроградный Меркурий. Этот астрологический период традиционно связывают с задержками, недоразумениями и техническими сбоями. На этот раз планета будет двигаться в знаке Рака, поэтому на первый план выйдут темы семьи и дома. Астрологи уже отмечают, что это время необязательно станет источником проблем, наоборот, оно может помочь навести порядок в жизни.

Новини.LIVE рассказывает, когда начнется ретроградный Меркурий в июне 2026 года, что он принесет и как подготовиться к его влиянию.

Когда начнется ретроградный Меркурий в июне 2026

Меркурий начнет ретроградное движение 29 июня, а завершит его 23 июля. Но астрологи отмечают, что его влияние будет ощущаться значительно раньше из-за так называемой теневой фазы, которая начнется примерно 12-13 июня. Многие специалисты называют 18 июня условной границей, до которой желательно завершить самые важные дела, оформить документы и поставить точку в вопросах, требующих четкости.

Важный период до 18 июня: что следует успеть сделать

В астрологии Меркурий символизирует коммуникацию, обучение, поездки, документы, технику, переговоры и деловые договоренности. Во время его ретроградного движения эти сферы становятся наиболее нестабильными. Поэтому до середины июня стоит разобраться со всеми делами, связанными с этими сферами.

Пока ретроградный Меркурий еще не набрал силу, стоит заранее:

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завершить оформление документов и договоров;

завершить важные рабочие задачи;

проверить бронирование поездок и отпусков;

подтвердить договоренности и встречи;

провести важные переговоры;

совершить запланированные крупные покупки;

позаботиться о цифровой безопасности (резервное копирование файлов, обновление паролей, проверка работы смартфона, ноутбука и т. д.).

Ретроградный Меркурий в Раке: что готовит этот период

Поскольку Меркурий будет проходить через знак Рака, особенно остро встанут вопросы, связанные с домом, семьей, воспоминаниями, прошлым и внутренним комфортом. В это время могут неожиданно напомнить о себе старые семейные истории, нерешенные споры или вопросы, которые долгое время оставались без ответа. Кто-то встретит людей из прошлого, а кто-то вернется к темам, которые когда-то отложил из-за нехватки времени или сил. В то же время этот период может стать прекрасной возможностью для примирения, восстановления важных связей, наведения порядка в доме и переосмысления собственных жизненных приоритетов.

Ретроградный Меркурий в июне 2026 года: какие риски называют астрологи

Во время ретроградного Меркурия астрологи традиционно советуют быть более внимательными к деталям. Чаще всего в этот период возможны следующие трудности:

недоразумения в общении;

ошибки в документах;

задержки транспорта и путешествий;

технические неисправности;

путаница в финансовых вопросах;

потеря важной информации;

возвращение старых конфликтов.

Поскольку ретроградный период придется на сезон летних отпусков, особенно внимательно стоит проверять билеты, бронирование жилья и маршруты поездок.

Чего нельзя делать во время ретроградного Меркурия

Астрологи говорят: жизнь не нужно ставить на паузу, однако некоторые решения желательно принимать с большей осторожностью. Во время ретроградного Меркурия не стоит:

спешить с подписанием важных контрактов;

совершать дорогие покупки без тщательной проверки;

принимать импульсивные решения под влиянием эмоций;

игнорировать мелкие ошибки в документах;

доверять непроверенной информации;

запускать масштабные проекты без запасного плана.

Как пережить ретроградный Меркурий без потрясений

Главный секрет этого периода заключается не в борьбе с ним, а в правильной настройке собственного ритма жизни. Вместо спешки полезнее выбрать внимательность, вместо риска — дополнительную проверку, а вместо новых авантюр — завершение старых дел.

Ретроградный Меркурий в Раке хорошо подходит для:

пересмотра планов;

наведения порядка в документах;

анализа целей;

восстановления утраченных контактов;

решения давних семейных вопросов;

внутренней работы над собой;

переоценки того, что действительно имеет значение.

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