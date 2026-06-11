Новолуние в Близнецах 15 июня 2026 года: какой знак Зодиака осуществит заветные мечты

Зодиакальный круг, улыбающаяся красивая девушка. Коллаж: Новости.LIVE

Новолуние в Близнецах, которое появится на небе 15 июня, считается одним из самых мощных астрологических событий месяца. Особую силу ему придает Уран, усиливающий энергию перемен. А для одного знака Зодиака этот период станет особенно благоприятным — настоящей отправной точкой к осуществлению самых заветных желаний.

Новости.LIVE рассказывает, какому же знаку Зодиака новолуние в Близнецах 15 июня откроет путь к осуществлению мечты.

Знак Зодиака, который вот-вот осуществит мечты

Самым большим фаворитом этого новолуния астрологи называют Водолея. Энергия молодой Луны в Близнецах подарит вам мощный поток вдохновения и творчества. Появятся реальные возможности реализовать давнюю мечту. Особую поддержку в этот период могут получить любые идеи, связанные с обучением, медиа, блоггингом, коммуникациями или развитием личного бренда.

Особенность этого новолуния заключается в том, что оно проходит на фоне влияния Урана в Близнецах — планеты перемен, инноваций и неожиданных поворотов судьбы. Поэтому случайный разговор, новое знакомство или даже сообщение в социальных сетях способны стать началом большой истории успеха.

Астрологи советуют Водолеям в период с 15 по 22 июня не отказываться от новых предложений, чаще выходить в люди и открыто говорить о своих идеях. Вселенная поддержит тех, кто готов действовать, а не только мечтать. Чтобы максимально использовать энергию этого астрологического события, стоит записать свои цели на ближайший месяц, определить конкретные шаги к их реализации и не бояться экспериментировать.

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