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Головна Свята Що готує липень 2026: місячний календар сприятливих і складних днів

Що готує липень 2026: місячний календар сприятливих і складних днів

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Дата публікації: 26 червня 2026 09:02
Місячний календар на липень 2026: які дати гарантують успіх та прибутки
Місячний календар справ на липень 2026. Колаж: Новини.LIVE

Липень 2026 обіцяє бути місяцем контрастів: одні дні самі підштовхуватимуть до успіху, коли інші можуть принести труднощі. Місячний календар стене дороговказом й допоможе обрати найкращі дати для нових звершень, роботи, покупок, прибутку та навчання.

Новини.LIVE ділиться місячним календарем справ на липень 2026.

Фази Місяця у липні 2026: коли буде повня та молодик

  • Місяць, що спадає — з 1 по 13 липня;
  • Молодик у знаку Рака —14 липня о 12:43 за київським часом;
  • Місяць, що зростає — з 15 по 28 липня;
  • Повня у знаку Водолія — 29 липня о 17:36 за київським часом;
  • Місяць, що спадає — 30–31 липня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

Які дні сприятливі у липні 2026 за місячним календарем

Найсприятливіші дні, коли можна планувати важливі переговори, дорогі покупки, угоди, співбесіди або старт амбітних задумів: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 24, 27 та 28 липня. Енергетика цих днів сприятиме впевненості, продуктивності та прийняттю вдалих рішень.

Хороші дні для повсякденних справ, зустрічей, невеликих покупок, домашніх турбот і спілкування: 1, 11, 18, 25, 26 та 29 липня. У такі дні справи зазвичай просуваються спокійно та без зайвого напруження.

Нейтральні дати: 2, 3, 13, 17, 19, 20, 21, 31 липня. У такі періоди результат залежатиме насамперед від вашої організованості та наполегливості.

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Які дні будуть несприятливі у липні 2026

Дні, коли варто бути уважнішими, не виключені затримки, зміна планів або відчуття втоми: 8, 22, 23, 30 липня. Астрологи радять не перевантажувати себе та залишати запас часу на непередбачувані обставини.

Найскладніший день місяця — 14 липня, день молодика. Він вважається найбільш енергетично нестабільною датою липня.

У цей день краще:

  • не з'ясовувати стосунки;
  • не ухвалювати поспішних фінансових рішень;
  • не починати масштабні проєкти;
  • приділити увагу відпочинку, сну та відновленню сил.

Сприятливі дні для різних справ у липні 2026

Для завершення старих справ і очищення простору: 1, 2, 3, 4, 5, 6 липня.

Для постановки нових цілей: 14, 15, 16 липня.

Для поступових змін: 15, 16, 17, 18, 19, 20 липня.

Для роботи та навчання: 21, 22, 23, 24, 25 липня.

Для фінансових справ: 4, 5, 6, 7, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28 липня.

Для подорожей: 5, 6, 7, 18, 19, 20, 25, 26, 27 липня.

Для творчості та спорту: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 липня.

Для романтичних зустрічей і щирих розмов: 18, 19, 20, 28, 29 липня. 

Для заручин і весілля: 24, 27, 28 липня.

Раніше ми розповідали, коли почнеться ретроградний Меркурій у Раку та як пережити цей період без потрясінь.

Також дізнавайтесь, у життя яких знаків Зодіаку повернуться колишні через ретроградний Меркурій.

місячний календар сприятливі дати фаза Місяця
Ілона Мазур - Редактор
Автор:
Ілона Мазур
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