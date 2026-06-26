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Главная Праздники Что приготовил июль 2026: лунный календарь хороших и сложных дней

Что приготовил июль 2026: лунный календарь хороших и сложных дней

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Дата публикации 26 июня 2026 09:02
Лунный календарь на июль 2026: какие даты гарантируют успех и прибыль
Лунный календарь дел на июль 2026. Коллаж: Новини.LIVE

Июль 2026 года обещает стать месяцем контрастов: одни дни будут сами подталкивать к успеху, в то время как другие могут принести трудности. Лунный календарь станет путеводной звездой и поможет выбрать лучшие даты для новых достижений, работы, покупок, получения прибыли и обучения.

Новини.LIVE делится лунным календарем дел на июль 2026 года.

Фазы Луны в июле 2026: когда будет полнолуние и новолуние

  • Убывающая Луна — с 1 по 13 июля;
  • Новолуние в знаке Рака — 14 июля в 12:43 по киевскому времени;
  • Растущая Луна — с 15 по 28 июля;
  • Полнолуние в знаке Водолея — 29 июля в 17:36 по киевскому времени;
  • Убывающая Луна — 30–31 июля;
  • Солнечное затмение — нет;
  • Лунное затмение — нет.

Какие дни благоприятны в июле 2026 года по лунному календарю

Наиболее благоприятные дни, когда можно планировать важные переговоры, дорогостоящие покупки, сделки, собеседования или начало амбициозных замыслов: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 24, 27 и 28 июля. Энергетика этих дней будет способствовать уверенности, продуктивности и принятию удачных решений.

Хорошие дни для повседневных дел, встреч, небольших покупок, домашних забот и общения: 1, 11, 18, 25, 26 и 29 июля. В такие дни дела обычно продвигаются спокойно и без лишнего напряжения.

Нейтральные даты: 2, 3, 13, 17, 19, 20, 21, 31 июля. В такие периоды результат будет зависеть прежде всего от вашей организованности и настойчивости.

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Какие дни будут неблагоприятными в июле 2026

Дни, когда стоит быть более внимательными, не исключены задержки, изменение планов или чувство усталости: 8, 22, 23, 30 июля. Астрологи советуют не перегружать себя и оставлять запас времени на непредвиденные обстоятельства.

Самый сложный день месяца — 14 июля, день новолуния. Он считается самой энергетически нестабильной датой июля.

В этот день лучше:

  • не выяснять отношения;
  • не принимать поспешных финансовых решений;
  • не начинать масштабные проекты;
  • уделить внимание отдыху, сну и восстановлению сил.

Благоприятные дни для различных дел в июле 2026

Для завершения старых дел и очищения пространства: 1, 2, 3, 4, 5, 6 июля.

Для постановки новых целей: 14, 15, 16 июля.

Для постепенных изменений: 15, 16, 17, 18, 19, 20 июля.

Для работы и учебы: 21, 22, 23, 24, 25 июля.

Для финансовых дел: 4, 5, 6, 7, 15, 16, 24, 25, 26, 27, 28 июля.

Для путешествий: 5, 6, 7, 18, 19, 20, 25, 26, 27 июля.

Для творчества и спорта: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 июля.

Для романтических встреч и искренних разговоров: 18, 19, 20, 28, 29 июля.

Для помолвки и свадьбы: 24, 27, 28 июля.

Ранее мы рассказывали, когда начнется ретроградный Меркурий в Раке и как пережить этот период без потрясений.

Также узнайте, в жизни каких знаков Зодиака вернутся бывшие из-за ретроградного Меркурия.

лунный календарь благоприятные даты фаза Луны
Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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