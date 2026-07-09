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Главная Праздники Ретроградный Нептун снимет розовые очки: какие знаки Зодиака увидят правду

Ретроградный Нептун снимет розовые очки: какие знаки Зодиака увидят правду

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 15:45
Гороскоп на июль 2026: каким знакам Зодиака ретроградный Нептун откроет правду
Ретроградный Нептун, зодиакальный круг, красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Нептун, начавший ретроградное движение 7 июля, станет одним из важнейших астрологических периодов лета. Энергия планеты заставит многих переосмыслить свои ценности и желания. Астрологи назвали знаки Зодиака, которым откроется реальность. Они изменят взгляд на людей, отношения, карьеру и даже собственные мечты.

Новини.LIVE со ссылкой на Horoscope.com рассказывает, кому ретроградный Нептун, который продлится с 7 июля по 12 декабря, поможет увидеть истинную реальность.

Четыре знака Зодиака, которым стоит ждать момента прозрения

Овен

В июле ретроградный Нептун станет поводом честно ответить себе на вопрос о собственных целях. Настанет время оценить, действительно ли то, что вы делаете, соответствует вашим внутренним желаниям. Есть шанс увидеть слабые места, пересмотреть подход и сделать его гораздо сильнее. Больше доверяйте интуиции, не спешите с важными решениями и не позволяйте посторонним людям отвлекать вас от собственных приоритетов.

Рак

В июле вы наконец-то поймете, насколько важно поддерживать баланс между работой и личной жизнью. Долгое время вы брали на себя слишком много ответственности, из-за чего накопилась эмоциональная усталость. Ретроградный Нептун откроет вам правду: постоянная нагрузка не делает вас успешнее. А лишь отнимает ресурсы на действительно важные вещи. Лучшее решение сейчас — позволить себе отдых. Отключайте рабочие уведомления на выходных, больше времени проводите с близкими и не забывайте о себе.

Весы

Главным уроком не только июля, но и нескольких ближайших месяцев станет умение устанавливать личные границы. Вы отдаете много энергии людям, но часто забываете о собственных потребностях и желаниях. Ретроградный Нептун поможет увидеть, кто ценит вашу доброту, а кто лишь пользуется ею. Пришло время научиться говорить "нет" там, где это действительно необходимо. Честность поможет построить более здоровые отношения.

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Вы по-новому посмотрите на понятия дома и семьи. И начнете понимать, что настоящее чувство безопасности не всегда зависит от места проживания. Гораздо важнее станут внутреннее спокойствие, духовные ценности и люди. В то же время будьте осторожны в откровенных разговорах с родными. Не все могут сразу понять ваши новые взгляды, поэтому стоит избегать резких заявлений.

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Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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