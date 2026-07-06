Гороскоп на июль 2026: каким знакам Зодиака нужно быть осторожными

Зодиакальный круг, загадочная красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Июль 2026 будет насыщен астрологическими событиями. Если одним он сулит удачу, то некоторым знакам Зодиака месяц принесет испытания на выносливость. Напряжение будет ощущаться сразу в нескольких сферах жизни.

Новини.LIVE со ссылкой на астропрогноз астролога Марины Скади рассказывает, кому в июле стоит быть особенно внимательными.

Близнецы

Июль ударит по вашей финансовой сфере. Возможны неожиданные расходы, изменения источников дохода или пересмотр важных планов. Также месяц может принести технические неполадки и перенос важных дел. Но нестабильность может открыть и новые возможности. Особенно если не торопиться с решениями. После завершения ретроградного Меркурия 23 июля вам станет легче говорить о том, что давно беспокоило. Откровенные разговоры помогут устранить недоразумения.

Дева

Ваш успех в июле будет напрямую зависеть от вашей внимательности. Новые финансовые возможности могут появляться так же быстро, как и исчезать, поэтому любые решения стоит принимать только после тщательного анализа. А наибольшую опасность будет представлять переутомление. Рабочие дела могут накапливаться, планы — неожиданно меняться, а внешнее давление будет только усиливаться. С 10 июля Венера окажется в вашем знаке и заставит внимательнее присмотреться к партнеру и отношениям. Это хорошее время для честного разговора, но чрезмерная критика может только отдалить близкого человека.

Стрелец

Июль потребует особой осторожности в финансовых вопросах. Может возникнуть соблазн рискнуть. Однако астрологи говорят, что не стоит торопиться, а лучше иметь запасной план. Оппозиция Юпитера к Плутону с 20 июля может принести задержки, перенос поездок или неожиданные изменения в работе. Лучше приспособиться к ситуации, чем пытаться силой всё контролировать. В то же время июль откроет возможность поговорить о том, что давно оставалось без ответа.

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Рыбы

Во второй месяц лета финансовые вопросы потребуют максимальной внимательности. Не стоит принимать решения, руководствуясь одними лишь эмоциями. Пересмотр бюджета или отказ от определенных расходов станут правильным шагом в долгосрочной перспективе. Также вам стоит избегать чрезмерной ответственности за чужие проблемы. Если вы будете брать на себя слишком много обязанностей, рискуете быстро потерять силы и эмоциональное равновесие. Здоровый баланс между помощью другим и заботой о себе станет ключом к спокойному месяцу.

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