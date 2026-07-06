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Главная Праздники Вселенная удивит один знак Зодиака: кто станет счастливчиком на этой неделе

Вселенная удивит один знак Зодиака: кто станет счастливчиком на этой неделе

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 12:49
Гороскоп на неделю 6-12 июля 2026: какому знаку Зодиака повезет больше всего
Зодиакальный круг, красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Новая июльская неделя будет насыщена астрологическими событиями: 7 июля Нептун начинает ретроградное движение, 9 июля Венера входит в знак Девы, а также продолжается ретроградное движение Меркурия в знаке Рака. Многие представители зодиакального круга столкнутся с испытаниями. Однако один знак Зодиака будет особенно удачлив и сможет использовать эту энергию в своих интересах.

Новини.LIVE рассказывает, кому новая неделя с 6 по 12 июля подарит новые возможности, успехи и приятные моменты.

Кто главный счастливчик недели с 6 по 12 июля 2026

Новая летняя неделя принесет большую удачу Овнам. Ретроградный Меркурий поможет вам увидеть новые возможности. А Нептун в ретроградном движении придаст решимости.

В профессиональной сфере наступает время действий. Это благоприятный период для того, чтобы открыто говорить о своих идеях. Можно менять направление деятельности, работу, запускать новые проекты. В конце недели может появиться предложение, которое будет иметь долгосрочные перспективы. Но не стоит торопиться с документами.

В личной жизни Вселенная будет подталкивать вас к искренним разговорам. Если между вами и близким человеком остались недомолвки, сейчас появится шанс все уладить. Одинокие Овны могут неожиданно познакомиться с человеком, который сразу вызовет ощущение легкости и доверия.

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Астрологи предупреждают: несмотря на сильную волну удачи, не стоит браться одновременно за десятки дел. Полезно будет пересмотреть старые идеи. Из-за ретроградного Меркурия именно незавершенные проекты или забытые контакты могут неожиданно принести наибольшую пользу.

Делимся с вами другими интересными астрологическими прогнозами

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Илона Мазур - Редактор
Автор:
Илона Мазур
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